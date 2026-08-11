Inauguran primera etapa de parque industrial San Marcos Valley en Aguascalientes; generará 9 mil empleos

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Parque industrial generará empleos. Foto: Gobierno Aguascalientes

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, inauguró la primera etapa del parque industrial San Marcos Valley, un proyecto ubicado al sur de la capital del estado que requirió una inversión de mil 700 millones de pesos.

El desarrollo contempla la llegada de entre 20 y 30 empresas nacionales y extranjeras, además de una expectativa de inversión de mil 100 millones de dólares y la generación de 9 mil empleos directos y 36 mil indirectos.

La primera etapa ocupa 30 hectáreas

De acuerdo con los desarrolladores, San Marcos Valley tendrá una superficie total de 140 hectáreas, aunque la fase que comenzó operaciones comprende alrededor de 30 hectáreas urbanizadas, con infraestructura y servicios listos para recibir nuevas compañías.

Durante la inauguración, Tere Jiménez señaló que el proyecto busca ampliar la capacidad industrial de Aguascalientes y atraer nuevas inversiones al estado.

Apunta a industrias de alto valor agregado

El parque fue diseñado para albergar empresas de distintos sectores, entre ellos:

Industria automotriz

Componentes electrónicos

Tecnología e innovación

Manufactura avanzada

Dispositivos médicos

Logística y almacenamiento

Industria ligera y especializada

Los desarrolladores indicaron que el objetivo es atraer compañías vinculadas con actividades industriales y tecnológicas de mayor valor agregado.

Buscan atraer nuevas inversiones al estado

San Marcos Valley forma parte de la expansión de la infraestructura industrial de Aguascalientes, una entidad que busca aprovechar su ubicación estratégica en el centro del país y su conexión con cadenas de suministro nacionales e internacionales.

Durante el evento, la gobernadora destacó que uno de los objetivos es facilitar la llegada de nuevos proyectos productivos y ampliar la oferta de empleo en la entidad.

La apertura ocurre en un contexto de creciente demanda de espacios industriales en la región del Bajío, impulsada por nuevas inversiones manufactureras, tecnológicas y logísticas.

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