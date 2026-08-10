Transporte gratuito a la Feria del Caballo de Aguascalientes: checa rutas y fechas

| 10:49 | Fabián Millares | Uno TV
Aguascalientes ofrecerá transporte gratuito a la Feria Internacional del Caballo
Ofrecen transporte gratuito a la Feria del Caballo. Foto: Cuartoscuro

El Gobierno del Estado de Aguascalientes ofrece transporte gratuito entre la Plaza Fundadores y la Isla San Marcos para facilitar el traslado de familias y visitantes que acudan a la Feria Internacional del Caballo. El servicio estará disponible del 9 al 16 de agosto.

¿Cuándo habrá transporte gratuito a la Isla San Marcos?

El servicio funcionará cada hora, con salidas programadas desde las 10:00 de la mañana y hasta las 10:00 de la noche durante los días establecidos.

Las autoridades señalaron que esta medida busca facilitar la movilidad de los asistentes y ofrecer una opción de traslado sin costo durante la Feria Internacional del Caballo.

¿Cuáles serán las rutas del transporte?

El transporte tendrá como puntos de salida:

  • Madero, frente al Congreso, con destino a la Isla San Marcos
  • Isla San Marcos, con servicio de regreso

Autoridades incitan a usar el transporte

Con esta estrategia, el Gobierno de Aguascalientes busca facilitar el acceso de las familias y visitantes a las actividades programadas en la Isla San Marcos.

Las autoridades invitaron a la población a aprovechar el transporte gratuito durante los días que permanecerá el evento y consultar la información oficial para conocer cualquier actualización sobre el servicio.

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