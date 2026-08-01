Pese a polémica, bachilleratos militarizados seguirán operando en Aguascalientes

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Aguascalientes cuenta con dos escuelas militarizadas. Foto: Omar Hernández

Mientras continúa el debate nacional tras la muerte de Dafne Zapata en un campamento militarizado de Tamaulipas, el Gobierno de Aguascalientes confirmó que los dos bachilleratos militarizados que operan en la entidad continuarán funcionando con normalidad durante el próximo ciclo escolar.

A través de un comunicado, las autoridades educativas señalaron que ambos planteles cumplen con la normatividad vigente y mantienen mecanismos de supervisión permanente. También indicaron que existe un convenio con corporaciones de seguridad para respaldar actividades de disciplina y activación física.

Hasta ahora, el proceso de inscripciones se desarrolla de manera regular en los bachilleratos José María Chávez y 1er Escuadrón Lanceros de Aguascalientes, sin reportes de inconformidades por parte de padres de familia.

Padres respaldan la continuidad del modelo

Madres y padres de estudiantes consultados señalaron que no han observado situaciones irregulares dentro de los planteles y destacaron el ambiente de disciplina que, afirman, existe en las escuelas.

“Los maestros tienen buen trato con ellos, ellos igual con los maestros, todo muy tranquilo la verdad (…) lo que sí es que salen muy cansados, pero pues me imagino que por lo mismo, hacen mucho ejercicio, tienen su comedor, entonces todo muy tranquilo”, comentó Jimena Mendoza, madre de familia.

Los alumnos asisten a una jornada extendida que va más allá de un bachillerato tradicional, con actividades académicas y complementarias que se desarrollan durante aproximadamente 12 horas al día.

“Yo veo que a los chicos les gusta mucho, porque los veo contentos cuando salen. Entran muy temprano y salen tarde, todo el día se están aquí, de siete de la mañana a siete de la noche, aquí tienen comedor y todo”, señaló Maribel Silva, madre de un estudiante.

Estudiantes participan en actividades del plantel

Además de las actividades académicas, los estudiantes colaboran en labores relacionadas con el funcionamiento cotidiano de las escuelas, siempre con autorización de sus tutores.

De acuerdo con padres de familia, estas actividades forman parte de la dinámica habitual de los planteles.

“¿Irregularidades? No, no, no… por el contrario yo siempre los veo en orden. Incluso a veces paso por acá al lado y los veo haciendo limpieza de donde se preparan sus alimentos y todo eso y no he visto ningún tipo fuera de lo normal”, afirmó Salvador Navarro.

Diferencian su operación del caso ocurrido en Tamaulipas

Las autoridades educativas lamentaron la muerte de Dafne Zapata, pero sostuvieron que las condiciones de operación y supervisión de los planteles de Aguascalientes son distintas a las señaladas en el caso investigado en Tamaulipas.

Una postura que también fue respaldada por algunos padres de familia.

“Si los saben tratar, les dan buen trato, les dan buena educación, yo opino que está bien”, expresó Esperanza Marín.

Otros destacaron que el modelo fomenta hábitos de disciplina entre los jóvenes.

“Está perfecto porque veo que son muchachos que están emprendiendo una cadena de disciplina. De verlos por ahí de vagos o en vicios, mejor que estén integrados a un plantel como este”, señaló Salvador Navarro.

Seguirán operando el próximo ciclo escolar

Las autoridades estatales reiteraron que ambos bachilleratos militarizados continuarán operando sin cambios para el siguiente ciclo escolar.

También precisaron que se trata de instituciones públicas y que, desde su perspectiva, su funcionamiento no contraviene las disposiciones educativas vigentes emitidas por las autoridades federales.

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