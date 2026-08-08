Tráiler sin frenos provoca choque múltiple en Aguascalientes; hay 21 lesionados

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Foto: Especial

Un tráiler sin frenos provocó un choque múltiple en Aguascalientes con saldo de 21 personas lesionadas y al menos una decena de vehículos afectados. El accidente ocurrió en el cruce de la salida a San Luis Potosí y la avenida Siglo XXI, en el oriente de la ciudad.

La pesada unidad transportaba alrededor de 40 toneladas de maíz cuando, de acuerdo con los reportes en el lugar, el operador perdió la capacidad de detenerla.

Tráiler sin frenos impacta vehículos en Aguascalientes

Testigos señalaron que el conductor del tráiler accionó el claxon en varias ocasiones para alertar a los automovilistas que se encontraban detenidos. Sin embargo, la unidad impactó contra una fila de seis vehículos particulares que esperaban el cambio de luz en el semáforo.

Ante la trayectoria del tráiler, otros conductores realizaron maniobras para intentar esquivarlo. Esto provocó nuevas colisiones en la zona.

Entre los vehículos afectados se encontraba una combi de transporte público, que llevaba ocho pasajeros y resultó severamente dañada.

El tráiler continuó su recorrido por el carril central hasta impactar la parte trasera de una camioneta repartidora de hielo. La unidad ayudó a detener la marcha del camión y evitó que continuara golpeando a más automovilistas.

Choque múltiple deja 21 personas lesionadas

Tras el accidente, cuerpos de emergencia, paramédicos y elementos de seguridad pública acudieron al lugar para atender a las personas involucradas.

Miguel Murillo, comandante de Protección Civil de Aguascalientes, explicó que la carga del tráiler representaba un riesgo.

“Esta mole, con tanto peso, imagínate que impactara todos estos vehículos.” Miguel Murillo, comandante de PC Aguascalientes

Vialidad fue cerrada tras accidente en Aguascalientes

Luego del choque múltiple, la circulación vehicular fue cerrada por completo para permitir la atención de los lesionados y realizar los peritajes correspondientes.

Personal especializado trabajó en el retiro de los vehículos siniestrados, con apoyo de grúas, además de las labores de limpieza para retirar los restos del accidente y el maíz que quedó sobre la vialidad.

Una vez concluidas las maniobras, la circulación fue reabierta.

Las autoridades correspondientes continuarán con las diligencias para determinar las causas del percance y deslindar responsabilidades.

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