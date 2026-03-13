Mejoramiento de Vivienda 2026: requisitos y cómo registrarte para obtener el apoyo

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¿Buscas mejorar tu casa? Así puedes registrarte al apoyo 2026. Foto: Gettyimages

El programa Mejoramiento de Vivienda 2026 abrió su registro para personas que buscan ampliar, rehabilitar o construir su vivienda, como parte de una estrategia para mejorar las condiciones de los hogares.

Este apoyo está dirigido a quienes no cuentan con acceso a créditos tradicionales, por lo que busca beneficiar principalmente a trabajadores independientes o personas que laboran en la economía informal.

Actualmente, el registro se encuentra disponible únicamente para habitantes de Aguascalientes, quienes podrán realizar su proceso de inscripción a través de la plataforma digital habilitada por las autoridades estatales.

Requisitos para acceder al programa de vivienda

Para participar en el Programa de Vivienda para el Bienestar, las personas interesadas deben cumplir con los siguientes criterios:

Tener 18 años o más (o ser menor con dependientes económicos directos)

(o ser menor con dependientes económicos directos) Contar con ingreso familiar no mayor a dos salarios mínimos

No ser derechohabiente de instituciones como Infonavit , Fovissste , Pemex o Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas

de instituciones como , , o No haber recibido apoyos previos de vivienda por parte de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi)

por parte de la No ser propietario de una vivienda

¿Quién puede solicitar este apoyo?

El programa está dirigido a personas mayores de edad que necesiten apoyo para mejorar su vivienda.

Las autoridades señalaron que el programa está pensado especialmente para quienes trabajan por cuenta propia o no tienen acceso a financiamientos de instituciones de vivienda, lo que les dificulta mejorar o construir su hogar.

¿Cómo registrarte al programa de Mejoramiento de Vivienda?

Las personas interesadas deben ingresar al expediente digital del gobierno de Aguascalientes y seleccionar el trámite “Prerregistro para convocatorias de vivienda y/o mejoramiento”.

Durante el proceso deberán llenar el formulario con sus datos personales, seleccionar el tipo de apoyo requerido y enviar la solicitud para que sea evaluada por las autoridades.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el mes de julio, y los solicitantes podrán dar seguimiento al avance de su trámite directamente en la plataforma digital, lo que permite evitar traslados y filas.

Canales de atención para resolver dudas

Para brindar orientación durante el proceso, el Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad de Aguascalientes (IVSOP) puso a disposición el Centro de Contacto Digital 070, así como atención vía WhatsApp al 449 469 98 98.

A través de estos canales, las personas interesadas pueden recibir asesoría sobre requisitos, registro y seguimiento del trámite.

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