Usó billetes falsos en gasolinera y terminó preso en Aguascalientes

FGR sentenció a cuatro años a hombre por uso de moneda falsa. Foto: Cuartoscuro

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Aguascalientes, obtuvo una sentencia contra Armando “N” por el delito de uso de moneda falsa. La detención se realizó luego de que personal de una gasolinera reportara el uso de billetes apócrifos, lo que derivó en la intervención de elementos de la Policía Municipal de Jesús María.

Detención de sospechoso por uso de moneda falsa en Jesús María

Armando “N” fue señalado por empleados de una estación de servicio ubicada en la cabecera municipal de Jesús María, quienes detectaron que el sospechoso había pagado combustible con billetes falsos. Los trabajadores notificaron de inmediato a la Policía Municipal, que acudió al lugar y procedió con la detención del individuo.

Fiscalía Especializada en Control Regional presenta pruebas contra sospechoso de moneda falsa

La Fiscalía Especializada en Control Regional FECOR de la FGR en Aguascalientes se hizo cargo del caso y la agente del Ministerio Público de la Federación presentó los datos de prueba que permitieron acreditar la participación de Armando “N” en el delito de uso de moneda falsa. La evidencia presentada incluyó los billetes apócrifos y testimonios del personal de la gasolinera.

Sentencia: cuatro años de prisión y multa por uso de billetes falsos

La juez de Control dictó una sentencia de cuatro años de prisión contra Armando “N” y una multa de 46 mil 924 pesos. Con esta acción, la (FGR) reafirma su compromiso con la investigación y persecución de los delitos en materia federal, especialmente aquellos relacionados con la circulación de moneda falsa en Aguascalientes y otras regiones del país.

Llamado a la ciudadanía para denunciar delitos federales de moneda falsa

La Fiscalía General de la República hace un llamado a la ciudadanía para reportar cualquier caso de uso de billetes falsos, ofreciendo atención las 24 horas del día, los 365 días del año.

