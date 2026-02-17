Profepa asegura 44 ejemplares de fauna silvestre en predio turístico de Aguascalientes

GENERANDO AUDIO...

Profepa asegura 44 animales silvestres en predio turístico. Foto: Profepa

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó una inspección a un predio dedicado al turismo de naturaleza en la comunidad de Jaltomate, Aguascalientes, y aseguró 44 ejemplares de fauna silvestre tanto nacional como exótica.

Se constató que la mayoría carecía de documentación que acreditara su procedencia legal, así como del Plan de Manejo autorizado conforme a la Ley General de Vida Silvestre.

Ejemplares de animales asegurados

Como medida precautoria, los 44 ejemplares asegurados quedaron bajo depósito administrativo en el predio conocido como “Rancho DELUstone”, con el propietario en calidad de depositario responsable, quien no podrá disponer de los animales hasta la conclusión del procedimiento administrativo.

Entre las especies aseguradas se encuentran:

Cinco jaguares (Panthera onca)

Dos papiones (Papio hamadryas)

Dos cebras (Equus grevyi)

Tres lémures de cola anillada (Lemur catta)

Tres macacos (Macaca spp )

) Un capibara (Hydrochoerus hydrochaeris)

Tres mapaches (Procyon lotor)

Un lobo (Canis lupus)

Dos linces (Lynx rufus)

Cuatro ciervos (Cervus nippon)

Cuatro bisontes (Bison bison)

Un puma (Puma concolor)

Tres avestruces (Struthio camelus).

Procedencia legal y Plan de Manejo en fauna silvestre

La acreditación de origen legal de los animales silvestres es obligatoria para prevenir la extracción y el tráfico ilegal. La Procuraduría Federal de la Protección al Ambiente (Profepa) explicó que los predios dedicados al turismo de naturaleza deben contar con Plan de Manejo autorizado y personal capacitado para garantizar el bienestar y la conservación de las especies, tanto nativas como exóticas.

Medidas precautorias y seguimiento de Profepa

Los ejemplares asegurados permanecerán bajo custodia en el predio hasta que se acredite la legal posesión de fauna silvestre y se presente el Plan de Manejo correspondiente. La Profepa dará seguimiento al caso y vigilará que se cumplan las disposiciones establecidas en la Ley General de Vida Silvestre.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Regulación y conservación de la fauna silvestre

La Profepa recordó que la posesión y manejo de fauna silvestre están regulados por la ley, y que la acreditación de la procedencia legal es obligatoria para garantizar la conservación de las especies y prevenir el tráfico ilegal de vida silvestre. La autoridad advirtió que los procedimientos legales continuarán hasta que se cumplan todos los requisitos establecidos.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.