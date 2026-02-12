¡Viva Aguascalientes! Anuncian las fechas de la Feria de San Marcos 2026

GENERANDO AUDIO...

La edición 2026 de la Feria de San Marcos, se llevará a cabo del 18 de abril al 10 de mayo y contará con más de dos mil eventos a lo largo de tres semanas; además, habrá 23 presentaciones de artistas internacionales.

Feria de San Marcos 2026: Con 23 artistas internacionales Foto: Gobierno de AGS



El Presidente del Patronato de la Feria de San Marcos, José González Serna, mencionó:

“Se ha trabajado arduamente durante los últimos meses para conformar una propuesta artística que reúna talentos de talla internacional, así como a los más reconocidos exponentes de nuestro país.”

Programa de artistas y presentaciones en la Feria de San Marcos 2026

Entre los artistas confirmados para el Foro de las Estrellas destacan:

Emmanuel

Mijares

Goo Goo Dolls

J Balvin

La Sonora Santanera

Banda El Mexicano

Kumbia Kings

Lila Downs

David Guetta



Encuentro Mundial de Escuelas Taurinas y serial taurino

Del 28 al 30 de abril se llevará a cabo el Encuentro Mundial de Escuelas Taurinas. José Ángel González Serna resaltó que la fiesta brava ha sido parte de la vida cotidiana de los habitantes de Aguascalientes por cientos de años, por lo que el serial taurino continuará siendo un pilar central de la Feria de San Marcos.

Turismo y derrama económica de la Feria de San Marcos 2026

Para la edición 198 de esta feria se espera una derrama económica de más de 10 mil millones de pesos; tendrá un estado invitado y la presencia de comunidades internacionales. Para este año se espera que más de dos millones de turistas visiten esta tradicional feria mexicana., José Ángel González Serna expresó:

“Me alegra mucho tener a la Comunidad Autónoma de Madrid, España, y como estado invitado a Chihuahua.”

Josefina Rodríguez, secretaria de Turismo, destacó:

“La Feria Nacional de San Marcos es un imperdible para los mexicanos; todos tenemos que hacer una lista de los lugares, las cosas y los eventos que debemos conocer, y uno de ellos es la Feria Nacional de San Marcos.”

