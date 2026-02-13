Abuela exige justicia por agresiones a su nieta en primaria de Aguascalientes

GENERANDO AUDIO...

Una abuela alzó la voz para denunciar públicamente que su nieta, alumna de la escuela primaria “José Refugio Esparza Reyes”, ubicada en la ciudad de Aguascalientes ha sido víctima de acoso escolar y agresiones físicas reiteradas durante meses, sin que las autoridades del plantel hayan intervenido de manera efectiva.

La menor identifica a dos compañeras como las responsables de las agresiones, que incluyen golpes visibles en el rostro y otras partes del cuerpo. Según el testimonio, la pequeña llega a casa con marcas evidentes de violencia desde hace varios meses.

“Me la entregan desde hace, desde octubre, me la andan, me la andan dando golpeada. Ya he venido a reportar y a reportar con la directora”, abuelita, denunciante.

La denunciante relató que reportó los hechos en repetidas ocasiones a la directora del plantel, pero no se tomaron medidas para frenar el acoso. En un intento por dialogar directamente con la autoridad escolar, se le negó el acceso al plantel, lo que agravó su desesperación.

“Yo soy su abuelita, pero tengo un papel firmado donde sus papás me ceden el derecho de poder atender todo lo de la escuela, pero no me dejaron entrar”, abuelita, denunciante.

Ante la aparente omisión de la institución educativa, la familia sospecha que posibles influencias externas podrían estar impidiendo una respuesta adecuada. La abuela descartó que se trate de un caso aislado y subrayó que las agresiones han persistido pese a las quejas formales.

La familia informó que ya presentó denuncias ante la Secretaría de Educación de Aguascalientes y la Fiscalía General del Estado, con el fin de que se investigue el caso y se apliquen las medidas correspondientes para proteger a la menor.

“La directora se encerró, no quiere dar la cara, ya fui a la judicial, ya fui a la SEP, ya dejé los papeles correspondientes y aun así no quieren entender”, abuelita, denunciante.

Este caso ha generado indignación entre la ciudadanía y reaviva el debate sobre la aplicación efectiva de los protocolos contra el bullying en las escuelas públicas.

