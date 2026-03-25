Tere Jiménez presenta Plan Aguascalientes 2050; traza ruta en educación, salud y economía, entre otras áreas clave

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Foto: Gobierno de Aguascalientes

El Plan Aguascalientes 2050, presentado este martes por la gobernadora del estado, Tere Jiménez, integra proyectos y acciones en 12 áreas clave: Agua, Movilidad, Medio Ambiente, Gobierno, Seguridad y Justicia, Sociedad, Salud, Educación, Economía, Turismo, Energía y Ciudades, “con el objetivo de atender los principales retos del estado con una visión de futuro”.

La gobernadora de Aguascalientes encabezó la presentación de este plan de largo plazo, que “busca definir la ruta de proyectos estratégicos para que la entidad crezca de forma ordenada, sostenible y con más oportunidades”.

Foto: Gobierno de Aguascalientes

Plan Aguascalientes 2050 define proyectos estratégicos a 25 años

El Plan Aguascalientes 2050 incluye programas enfocados en temas prioritarios, como el cuidado del agua y la energía, la formación de talento, la innovación, la diversificación económica y el desarrollo de ciudades más compactas, seguras y habitables.

De acuerdo con la información presentada, cada proyecto está respaldado por análisis técnicos y estudios especializados, que permiten anticipar desafíos y plantear soluciones a largo plazo.

El secretario de Planeación, Guillermo de la Torre Sifuentes, señaló que el plan marca la ruta del desarrollo del estado para los próximos 25 años, con la participación de los sectores público, privado, académico y social.

Por su parte, Mauricio Duarte Rodríguez, del Consejo Aguascalientes, indicó que el documento es resultado de la colaboración entre especialistas, universidades, sectores productivos y sociedad civil.

La gobernadora destacó que el plan contempla acciones como fortalecer la seguridad, impulsar el turismo, mejorar el transporte público, promover la enseñanza de idiomas, cuidar el medio ambiente y generar empleo e inversión.

La ciudadanía puede consultar el Plan Aguascalientes 2050 y participar con propuestas a través del sitio oficial del gobierno estatal.

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