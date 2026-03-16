Confirmado: Aguascalientes se queda sin vacaciones de Semana Santa

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Aguascalientes tendrá clases en Semana Santa 2026. Foto: Getty Images

Mientras en gran parte del país los alumnos tendrán descanso en Semana Santa, en Aguascalientes las autoridades educativas confirmaron que sí habrá clases durante ese periodo, debido a un ajuste en las fechas de las vacaciones. De acuerdo con el calendario oficial del Instituto de Educación de Aguascalientes, las vacaciones de Semana Santa 2026 no se cancelarán; sin embargo, serán reprogramadas para días posteriores dentro del mismo mes de abril.

La medida implica que estudiantes de educación básica deberán acudir a clases en Semana Santa, mientras que el periodo de descanso se recorrerá para coincidir con otro evento relevante en la entidad.

Aguascalientes tendrá clases en Semana Santa 2026

Autoridades educativas informaron que el calendario escolar 2026 en Aguascalientes contempla actividad escolar normal durante las fechas en las que tradicionalmente se realizan las vacaciones de Semana Santa 2026.

Esto significa que alumnos de preescolar, primaria y secundaria continuarán con sus clases regulares durante ese periodo, a diferencia de estudiantes en otros estados del país que sí tendrán días de descanso.

El Instituto de Educación del estado explicó que el cambio no elimina el periodo vacacional, sino que lo ajusta a otras fechas dentro del calendario académico del ciclo escolar.

Feria Nacional de San Marcos 2026 provoca cambio en calendario escolar

El ajuste en las vacaciones de Semana Santa 2026 en Aguascalientes está relacionado con la Feria Nacional de San Marcos 2026, una festividad que se realiza cada año en la entidad.

Para 2026, la Feria Nacional de San Marcos se llevará a cabo del 18 de abril al 10 de mayo. Debido a la magnitud del evento y su impacto en la actividad económica y social del estado, las autoridades decidieron recorrer el periodo vacacional.

Cuándo serán las vacaciones en Aguascalientes en 2026

Según el calendario escolar 2026 en Aguascalientes, las vacaciones se realizarán del viernes 17 al jueves 30 de abril de 2026.

Durante ese periodo, los alumnos de educación básica tendrán su descanso correspondiente al ciclo escolar.

Antes de esas fechas, el calendario también contempla una suspensión de clases el viernes 27 de marzo de 2026 debido a la realización del Consejo Técnico Escolar.

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