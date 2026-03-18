Familiar encara a trabajadora del IMSS Aguascalientes por presunto maltrato a adulto mayor

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Exhiben a trabajadora del IMSS por trato a adulto mayor. Foto: Cuartoscuro

Una trabajadora del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fue exhibida en un video tras ser encarada por un familiar, quien reclamó el trato hacia un adulto mayor durante su atención médica en una clínica en Aguascalientes. Los hechos habrían ocurrido al interior de una unidad médica del IMSS, donde una persona comenzó a grabar la escena en la que se observa la interacción entre el personal de salud y el paciente.

Así ocurrió el reclamo por el maltrato

En el video se aprecia cómo un familiar del adulto mayor confronta a la trabajadora del IMSS, al cuestionar la atención brindada al paciente. Durante la grabación se observa parte del intercambio verbal entre ambas personas dentro de las instalaciones médicas.

El contenido comenzó a circular en distintas plataformas digitales, donde usuarios replicaron el material y generaron conversación en torno a lo ocurrido.

Reacción en redes sociales por el video

Tras la difusión del video, usuarios en redes sociales expresaron su inconformidad por el trato que presuntamente recibió el adulto mayor. En diversos comentarios, señalaron la importancia de que los pacientes, en especial personas de la tercera edad, reciban atención médica adecuada.

El caso generó múltiples reacciones y fue compartido en diferentes cuentas, lo que amplificó su alcance en internet.

Se reabre debate sobre atención médica del IMSS

El hecho reactivó el debate en redes sociales sobre la calidad de la atención en instituciones de salud. Internautas solicitaron que se investigue lo ocurrido y, en su caso, se determinen responsabilidades.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer una postura oficial por parte del IMSS respecto al caso difundido en redes sociales.

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