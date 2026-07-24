Clausuran Rancho Delustone en Aguascalientes por irregularidades en manejo de animales silvestres

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Profepa detectó 22 animales sin procedencia legal acreditada. Fotos: Omar Hernández

Autoridades de Aguascalientes confirmaron la clausura temporal de las actividades relacionadas con el manejo de vida silvestre en el Rancho Delustone, ubicado en un predio ecoturístico sobre la carretera 25 San Marcos, luego de que se detectaran irregularidades en la operación del lugar.

La medida fue tomada después de una inspección realizada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), organismo que identificó incumplimientos relacionados con permisos, medidas de seguridad y manejo de especies.

Entre los señalamientos se encuentra que los responsables del sitio no lograron comprobar la legal procedencia de 22 animales, de los 44 ejemplares que fueron asegurados durante una revisión realizada en febrero de este año.

Rancho Delustone no acreditó origen legal de 22 ejemplares asegurados

Durante la inspección efectuada por personal de la Profepa, se aseguraron 44 ejemplares pertenecientes a distintas especies de fauna silvestre.

Tras el proceso de revisión documental, los responsables del Rancho Delustone únicamente pudieron acreditar la procedencia legal de 22 animales.

Los otros 22 ejemplares quedaron sin documentación suficiente que demostrara su origen legal, por lo que, la autoridad mantiene abierto un procedimiento administrativo para determinar su situación jurídica.

La Profepa informó que, una vez concluido dicho proceso, podría realizar el decomiso y reubicación de los animales cuya posesión legal no sea comprobada.

Detectan fallas de seguridad y manejo de especies en predio ecoturístico

Además de la falta de acreditación documental, las autoridades reportaron deficiencias relacionadas con las condiciones de seguridad y el manejo de los ejemplares dentro del recinto.

Entre los hechos registrados previamente en las instalaciones se encuentra la fuga de un antílope y un incidente en el que un jaguar atacó a un menor de tres años que se encontraba en el lugar.

La autoridad ambiental señaló que también se identificó la falta de un Plan de Manejo autorizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), documento necesario para establecer las condiciones de cuidado, conservación y seguridad de especies silvestres bajo resguardo.

Profepa mantiene procedimiento contra Rancho Delustone

La clausura temporal permanecerá vigente mientras continúan las actuaciones administrativas correspondientes.

La autoridad ambiental deberá determinar si los responsables del predio logran solventar las irregularidades detectadas o si procede aplicar medidas adicionales respecto a los ejemplares cuya procedencia no pudo ser acreditada.

Mientras tanto, las autoridades mantienen la vigilancia sobre las condiciones del lugar para evitar riesgos tanto para la fauna como para las personas que pudieran ingresar al espacio ecoturístico.

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