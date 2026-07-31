Investigan a elemento de la Policía Rosa de Aguascalientes por presunto abuso sexual

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Investigan a policía por presunto abuso. Foto: Omar Hernández

Autoridades de seguridad pública de Aguascalientes confirmaron este viernes la detención de un elemento adscrito a la “Policía Rosa”, quien enfrenta acusaciones por presuntamente abusar y ultrajar a su pareja sentimental.

Cae Policía Rosa de Aguascalientes por presunto abuso sexual de su pareja

El oficial, identificado como Rubén Eduardo “N”, fue aprehendido mediante una orden judicial y puesto a disposición del Ministerio Publico para enfrentar cargos por los delitos de violencia de pareja, hostigamiento sexual y violación equiparada.

El detenido forma parte de la corporación encomendada a brindar atención prioritaria a mujeres, niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

Según las investigaciones de las autoridades ministeriales, el contacto entre el elemento y la víctima comenzó cuando el ahora detenido acudió a atender un reporte donde la mujer era víctima de violencia por parte de una pareja anterior.

A partir de esa intervención, el uniformado mantuvo comunicación frecuente con la víctima. Con el paso del tiempo ambos iniciaron una relación sentimental. Las autoridades encargadas del caso señalan que la mujer relató que, durante el noviazgo, el agente comenzó a ejercer violencia física y hostigamiento contra ella, llegando a las agresiones de tipo sexual.

La afectada decidió poner fin a la relación y acudir ante la Fiscalía General del Estado para interponer una denuncia formal.

Tras recabar indicios suficientes, las autoridades solicitaron la orden de aprehensión contra el agente. Tras confirmarse la detención, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) se deslindó de las acciones del oficial y reiteró su postura de cero tolerancia ante cualquier acto de violencia.

Rubén Eduardo “N” permanece recluido en el Centro de Readaptación Social, (Cereso) de la salida a Calvillo, en espera de que, en las próximas horas, un Juez de Control resuelva si existen elementos para dictar la vinculación a proceso del imputado.

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