Ballena azul albina aparece en Bahía de Loreto

Avistan ballena azul albina en Bahía de Loreto. FOTO: Conanp

En el Parque Nacional Bahía de Loreto, en Baja California Sur, autoridades reportaron el avistamiento de una ballena azul albina, un hecho extremadamente raro para la biología marina. El registro fue dado a conocer por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) durante la actual temporada de observación de ballenas en la región.

El hallazgo ocurrió en aguas del Parque Nacional Bahía de Loreto (PNBL) y representa un evento poco común para el estudio y la conservación de la ballena azul (Balaenoptera musculus) en México. De acuerdo con autoridades ambientales, la presencia de este ejemplar con albinismo marca un momento inédito en los registros de cetáceos del país.

Durante esta temporada, científicos y guías turísticos han identificado al menos 30 ejemplares distintos de ballena azul dentro del Área Natural Protegida. Entre los avistamientos destaca también una madre con su cría, lo que confirma que Loreto funciona como una zona clave para el refugio y crianza de esta especie.

Otro detalle que llamó la atención de los especialistas es que las ballenas se están alimentando y desplazando muy cerca de la costa, algo poco común en comparación con años anteriores.

Este comportamiento se relaciona con una surgencia masiva de nutrientes en la zona, que ha provocado una gran presencia de krill, el principal alimento de la ballena azul. Estos gigantes marinos pueden consumir hasta cuatro toneladas de krill al día.

La abundancia de alimento cerca de la orilla también facilita su observación y sugiere que el ecosistema marino de Loreto se mantiene saludable y productivo.

Además de las ballenas azules, en el parque también se han registrado ballenas jorobadas y ballenas de aleta, lo que convierte a la zona en uno de los sitios más importantes para el avistamiento de cetáceos.

A nivel internacional, la ballena azul está catalogada como especie “En Peligro” en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). En México, la especie está incluida en la NOM-059-SEMARNAT-2010 bajo la categoría Sujeta a Protección Especial.

El albinismo es una condición genética hereditaria que provoca la ausencia total o parcial de melanina, el pigmento que da color a la piel y los ojos. En los cetáceos es extremadamente raro. En algunas especies, como las ballenas jorobadas, su presencia se estima en apenas 0.0025% de los individuos.

Entre los casos más conocidos de ballenas blancas están Migaloo, una ballena jorobada vista desde 1991 en Australia, y “Galón de Leche”, una ballena gris albina registrada desde 2008 en Baja California Sur.

El Parque Nacional Bahía de Loreto trabaja junto con instituciones académicas para fortalecer el monitoreo y la fotoidentificación de ballenas, con el objetivo de estudiar sus movimientos y protegerlas durante las actividades de avistamiento.

También se destacó la participación de prestadores de servicios turísticos, quienes colaboran con autoridades para que la observación de ballenas se realice bajo prácticas responsables y sustentables.

