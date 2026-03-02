Se saben los prohibidos: macacos pueden sincronizar sus movimientos con la música, según la UNAM

GENERANDO AUDIO...

Los macacos pueden bailar o al menos sincronizar sus movimientos con ritmos musicales, de acuerdo con un estudio realizado por investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y publicado. De acuerdo con la institución, este hecho amplía el conocimiento sobre la capacidad de los primates; pues durante años se consideró al baile una práctica exclusiva de los humanos y algunas aves.

El estudio sugiere que los primates poseen una maquinaria cerebral audiomotora capaz de vincular sonido y movimiento.

¿Qué reveló el estudio de baile de los macacos?

Luis Prado y Juan Pablo Márquez, investigadores del Instituto de Neurobiología, campus Juriquilla. Para el estudio trabajaron con dos macacos machos adultos, llamados Gil y Tomás, quienes ya contaban con entrenamiento previo en tareas de sincronización rítmica.

En el laboratorio, acondicionado para este tipo de experimentos, los especialistas registraron la actividad de sus neuronas mientras los animales realizaban movimientos coordinados en respuesta a distintos estímulos auditivos.

Anteriormente, en 2019, el doctor Hugo Merchant demostró en la revista PLOS Biology que los macacos podían ser entrenados para sincronizarse de forma predictiva con el ritmo constante de un metrónomo bajo un esquema de recompensa

A partir de ello, surgió la hipótesis de que también podrían sincronizarse con ritmos más abstractos, como los presentes en la música. Por ello, para el experimento se eligieron tres piezas musicales con tempos similares a los que los animales ya conocían:

You’re the First, the Last, My Everything, de Barry White

New England, de Billy Bragg

Passe et medio/Den iersten gaillar, de Josquin des Prez

Los científicos sustituyeron gradualmente el sonido regular del metrónomo por estímulos más largos y complejos hasta llegar a música continua. Los macacos lograron identificar un pulso dentro de cada pieza y sincronizar movimientos rítmicos, principalmente con la mano.

¿Por qué los macacos bailaron?

El equipo plantea que los primates poseen una maquinaria cerebral audiomotora capaz de sincronizar movimiento y sonido, aunque requieren entrenamiento para activarla. Este hallazgo abre la puerta según sus autores, a nuevas investigaciones sobre el llamado “reloj rítmico” del cerebro y su posible aplicación en terapias motoras.

De acuerdo con los investigadores, fuera de humanos y algunas aves como los pericos, no se había documentado con claridad esta capacidad en otras especies.

¿Los macacos bailan como los humanos?

Dentro de la investigación, los investigadores midieron dos parámetros, la fase de respuesta (el momento exacto donde el animal percibe el ritmo) y el periodo (la regularidad del intervalo). Ambos macacos lograron mantener intervalos constantes y ajustarse a cambios en las piezas musicales.

No obstante, si bien los macacos mostraron pasos marcados y una buena coordinación, de acuerdo con los científicos, dichos primates no sintieron placer o alegría al bailar, pues esta conducta estaba guiada por recompensas externas (gotas de jugo) que los hacía bailar.

