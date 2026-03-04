Clínicas y parques: Brugada anuncia plan para bienestar animal en CDMX

GENERANDO AUDIO...

En CDMX anunciaron un plan para bienestar animal. Foto: Gettyimages / Ilustrativia

La jefa de Gobierno de Ciudad de México (CDMX), Clara Brugada, anunció la construcción de un nuevo hospital veterinario, 100 clínicas gratuitas, 200 parques para perros y un albergue con capacidad para 500 animales rescatados, como parte de 10 acciones.

Van por denuncia y campaña

Durante el arranque de la mega jornada de Esterilizaciones en el Bosque de Tláhuac, la mandataria fijó como uno de los objetivos centrales garantizar una ciudad libre de heces fecales en la vía pública, mediante una campaña de concientización y la creación de una línea telefónica de denuncia.

Clara Brugada informó que en 2025 se realizaron más de 65 mil esterilizaciones gratuitas y que la meta para 2026 será superar las 150 mil, como parte de un objetivo global de 450 mil servicios de bienestar animal. Precisó que se realizarán 150 mil acciones en cada uno de tres rubros prioritarios, con equipos suficientes para alcanzar la meta.

También destacó que se avanzará en el Registro Único de Animales de Compañía (RUAC), se ampliará la atención en el Hospital Veterinario de la Ciudad de México y, para 2027, se prevé la apertura de un segundo nosocomio animal. De las 100 clínicas anunciadas, 14 están por concluirse y 16 más están programadas para este año.

¿Qué se prevé construir en CDMX?

En materia de infraestructura, detalló que se construyen y rehabilitan 200 parques para perros; entre 2025 y 2026 se han edificado 40. Además, se proyecta un albergue con capacidad para 500 animales rescatados, con la meta de erradicar la presencia de perros en situación de calle.

La jefa de Gobierno hizo un llamado a la ciudadanía a evitar el abandono de seres sintientes y anunció la creación de un fondo de apoyo económico para albergues que atienden animales en riesgo.

Por su parte, la secretaria de Salud, Nadine Gasman Zylbermann, informó que las esterilizaciones forman parte del programa de prevención y control de enfermedades zoonóticas y emergentes. Señaló que en Tláhuac se realizarán más de 200 cirugías gratuitas a perros y gatos, con apoyo de cuatro unidades móviles equipadas con quirófanos y personal veterinario.

A su vez, la alcaldesa de Tláhuac, Berenice Hernández Calderón, reportó que desde el inicio de su administración se realizaron 15 mil 924 esterilizaciones en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria, además de jornadas para atender animales en situación de calle. También destacó la rehabilitación de la Clínica de Bienestar Animal cercana al Bosque de Tláhuac, que cuenta con tres quirófanos y brinda atención integral a la comunidad.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.