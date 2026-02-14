Confirman primera muerte por sarampión en Chiapas; paciente no estaba vacunado

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Salud confirmó la primera defunción por sarampión en Chiapas. El caso corresponde a un hombre de 55 años que murió el 29 de diciembre de 2025 en el Hospital General Regional No. 13 XIV de Septiembre, ubicado en Tuxtla Gutiérrez, dentro del estado de Chiapas.

El paciente no tenía antecedente de vacunación contra sarampión y presentaba comorbilidades como obesidad, hipertensión, tabaquismo y alcoholismo crónico. Era derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ingresó al hospital el 21 de diciembre con diagnóstico de sarampión complicado con neumonía grave.

Defunción por sarampión en Chiapas fue confirmada tras análisis

La autoridad sanitaria informó que un comité de expertos estatales y nacionales realizó la investigación clínico-epidemiológica del caso.

Los estudios incluyeron:

Análisis virológicos

Pruebas serológicas

Revisión del historial clínico

Tras este proceso, el 12 de febrero de 2026 se confirmó oficialmente la clasificación de la defunción por sarampión en Chiapas.

Datos oficiales indican que más del 90% de los casos confirmados de sarampión en la entidad corresponden a personas que no cuentan con vacunación previa.

Vacunación contra sarampión: principal medida de prevención

Autoridades de salud exhortaron a madres, padres y tutores a completar esquemas de vacunación SR o SRP en niñas, niños y adolescentes para prevenir contagios de sarampión.

El virus se mantiene bajo vigilancia mediante el Sistema Estatal de Vigilancia Epidemiológica, que permite detectar y confirmar casos de manera oportuna.

Durante 2025 y las primeras semanas de 2026, se aplicaron más de 1 millón 93 mil 592 dosis de vacuna contra sarampión en Chiapas. Autoridades informaron que existe abasto suficiente para atender a la población.

La Secretaría de Salud indicó que continuará el monitoreo epidemiológico y las acciones preventivas en la entidad.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.