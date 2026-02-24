CFE suspenderá la luz en estas colonias de Baja California Sur el miércoles

GENERANDO AUDIO...

CFE anuncia corte de luz en Baja California Sur. Foto: Getty Images.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) dio a conocer que suspenderá el servicio de luz eléctrica este próximo miércoles 25 de febrero de 2026 en algunas colonias de La Paz, en el estado de Baja California Sur.

¿En qué colonias de Baja California Sur se suspenderá la luz?

De acuerdo con un comunicado de la CFE, el servicio de luz eléctrica se suspenderá provisionalmente en algunas zonas de La Paz, capital del estado de Baja California Sur.

Según esta información oficial, este corte al suministro de energía eléctrica ocurrirá durante tres horas, de las 12:00 a las 15:00 horas, este próximo miércoles 25 de febrero de 2026.

Las colonias afectadas por esta suspensión del servicio de luz, serán las siguientes:

El Triunfo

Colonia 502

San Pedro

Ejido La Paz

Los Planes

Los Cascabeles

La Ventana

El Sargento

¿Por qué habrá corte de luz en colonias de La Paz?

La Comisión Federal de Electricidad explica que suspenderá provisionalmente el suministro de energía eléctrica en algunas colonias de La Paz, Baja California Sur, para mejorar la calidad y continuidad del servicio de energía en esta región.

Pero agregaron que para evitar riesgos a la red eléctrica y cuidar del personal de la CFE, así como de la población, estos trabajos programados requieren de la interrupción del servicio eléctrico.

“La CFE recomienda tomar las previsiones necesarias y agradece su comprensión. El canal de comunicación para cualquier reporte, duda o aclaración es el 071”, indicaron por último.

COmunicado de CFE

