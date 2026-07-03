Descubren dos fosas clandestinas en San José del Cabo, en Baja California Sur

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Descubren 2 fosas clandestinas en Baja California Sur. Foto: PGJEBCS

Autoridades de Baja California Sur dieron a conocer que descubrieron dos fosas clandestinas junto a integrantes de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas. Al respecto, agregaron que ya llevan a cabo análisis de los restos humanos que se hallaron en esta entidad.

Dos fosas clandestinas en Baja California Sur

A través de sus redes sociales oficiales, como en su página de Facebook, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur dio a conocer que descubrieron dos fosas clandestinas en la localidad de San José del Cabo, en el municipio de Los Cabos.

Sobre este nuevo hallazgo de dos inhumaciones clandestinas, las autoridades del estado agregaron que el descubrimiento se dio gracias a que trabajaron en coordinación con colectivos de búsqueda, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Baja California Sur y la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas.

Y también señalaron que contaron con el resguardo de elementos de la Secretaría de Marina y de la Guardia Nacional.

Analizan las fosas clandestinas para determinar el número de cuerpos

También la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur informó que tras el descubrimiento de las dos fosas clandestinas, agentes de la dependencia aseguraron y acordonaron el lugar para llevar a cabo el procesamiento.

Sí, indicaron que peritos especializados realizarán análisis para determinar el número de osamentas o cuerpos localizados, “una vez concluidos los estudios científicos correspondientes”.

“Última hora. Al momento, búsqueda positiva en San José del Cabo, Baja California Sur. Localización de 2 nuevas fosas clandestinas más”, informaron también integrantes de Madres buscadoras de Los Cabos Baja California Sur.

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