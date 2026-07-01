Enjambre de sismos sacude La Paz; suman 13 en menos de 24 horas

GENERANDO AUDIO...

Enjambre de sismos en La Paz, Baja California Sur. Foto: Getty Images

En menos de 24 horas, se han registrado 13 sismos en La Paz, en su mayoría de magnitud 4. Además, entre Baja California Sur y el estado de Sinaloa también se reportó un movimiento telúrico más fuerte de magnitud 6.1 el día de ayer.

13 sismos se registraron en La Paz, Baja California Sur

De acuerdo con el reporte matutino de sismicidad de este 1 de julio de 2026, el cual incluye todos los sismos localizados de magnitud menor de 4.0 actualizado hasta las 05:00 horas, en menos de 24 horas se han registrado en total 13 sismos en La Paz, en el estado de Baja California Sur.

Según los expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la mayoría de estos movimientos telúricos fueron de magnitud 4.0, siendo el más fuerte de magnitud 4.8 y el más débil de magnitud 3.9.

¿Cuáles fueron los 13 sismos que se sintieron en La Paz?:

30 de junio, a las 14:08 horas, de magnitud 4.1 30 de junio, a las 14:12 horas, de magnitud 4.0 30 de junio, a las 14:35 horas, de magnitud 3.9 30 de junio, a las 14:51 horas, de magnitud 4.1 30 de junio, a las 15:01 horas, de magnitud 4.8 30 de junio, a las 15:42 horas, de magnitud 4.1 30 de junio, a las 16:09 horas, de magnitud 3.9 30 de junio, a las 16:36 horas, de magnitud 4.1 30 de junio, a las 21:45 horas, de magnitud 4.0 30 de junio, a las 21:54 horas, de magnitud 3.9 1 de julio, a las 04:14 horas, de magnitud 4.1 1 de julio, a las 04:56 horas, de magnitud 3.9 1 de julio, a las 05:32 horas, de magnitud 4.2

También se registraron dos fuertes sismos entre La Paz y Sinaloa

Antes de este enjambre de sismos que se registró en La Paz, se reportaron dos movimientos telúricos más fuertes en Sinaloa, justo en los límites con Baja California Sur.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, estos sismos tuvieron una magnitud de 6.1 y de 4.9, justo en Guasave y Gabriel Leyva Solano.

Al respecto, la Subsecretaría de Protección Civil de Baja California Sur informó que los dos sismos se produjeron en el Golfo de California, entre los estados de Sinaloa y Baja California Sur.

“Hasta el momento no se reportan afectaciones a la infraestructura pública, así como tampoco se registran variaciones en el nivel del mar”, finalizaron.

Las autoridades estatales no han dado mayor información sobre estos sismos que se sintieron entre este 30 de junio y 1 de julio de 2026.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.