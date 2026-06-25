Atropellamiento masivo en Los Cabos, Baja California Sur: ¿Cuál es el estado de salud de los 17 heridos?

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10 heridos en el atropellamiento fueron dados de alta. Foto: Germán Medrano

Un atropellamiento masivo registrado la noche de este miércoles en Los Cabos, Baja California Sur, dejó un saldo de 17 personas lesionadas, luego de que un conductor embistiera a un grupo de personas que celebraba en la vía pública el triunfo de la Selección Mexicana de Futbol durante el Mundial que se desarrolla en México.

Los hechos ocurrieron sobre el bulevar Lázaro Cárdenas, donde decenas de personas se encontraban reunidas cuando fueron impactadas por un vehículo que circulaba por la zona.

Tras el incidente, el Ayuntamiento de Los Cabos activó los protocolos de emergencia y movilizó a elementos de la Dirección General de Seguridad Pública, así como a personal del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil Municipal para atender a los afectados y resguardar el área.

Advertencia; el siguiente material contiene imágenes sensibles; se recomienda discreción:

🚨⚽ Festejo por el triunfo de México termina en atropellamiento masivo en Los Cabos



Lo que comenzó como una celebración por la victoria de la Selección Mexicana terminó en momentos de caos en Cabo San Lucas, Baja California Sur, luego de que un automóvil embistiera a un grupo… pic.twitter.com/mJQzqzwPB9 — Uno TV (@UnoNoticias) June 25, 2026

¿Cuál es el estado de salud de los 17 heridos?

De acuerdo con el reporte actualizado del Ayuntamiento de Los Cabos, de las 17 personas lesionadas que fueron trasladadas a hospitales tras el incidente, 10 ya fueron dadas de alta luego de recibir atención por heridas consideradas leves.

Las autoridades informaron que actualmente permanecen hospitalizadas siete personas, distribuidas de la siguiente manera:

Tres pacientes continúan internados en una clínica del IMSS

Dos personas reciben atención médica en el Hospital Saint Luke’s

Dos más permanecen en el Hospital AMC

Los reportes médicos indican que los pacientes continúan bajo observación y seguimiento por parte de especialistas.

Dos personas permanecen en código rojo

El Ayuntamiento confirmó que dos de los lesionados continúan en código rojo, debido a la gravedad de las heridas sufridas durante el atropellamiento.

Las autoridades señalaron que ambos pacientes reciben atención especializada y permanecen bajo vigilancia médica permanente en los hospitales donde fueron ingresados.

Hasta el momento no se ha informado sobre un deterioro adicional en su estado de salud, aunque continúan siendo los casos de mayor gravedad derivados del incidente.

Fiscalía investiga lo ocurrido en Los Cabos

Paralelamente a la atención médica de las víctimas, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur (PGJE-BCS) inició una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el atropellamiento.

El Ayuntamiento de Los Cabos informó que colaborará con las autoridades ministeriales para contribuir al esclarecimiento de los hechos y dar seguimiento a las investigaciones correspondientes.

La noche del miércoles, un conductor arrolló a un grupo de personas que celebraba el triunfo de la Selección Mexicana durante el Mundial, lo que provocó una movilización de cuerpos de emergencia y el traslado de los heridos a distintos hospitales de Los Cabos.

Tarjeta informativa | Con relación al incidente registrado la noche de este jueves en Cabo San Lucas, Baja California Sur, IMSS Bienestar informa:



El Hospital General de Cabo San Lucas recibió a tres personas lesionadas para su atención

médica.



De acuerdo con la valoración… — IMSS Bienestar (@IMSS_Bienestar) June 25, 2026

Conductor fue detenido tras el atropellamiento

Luego del incidente, elementos de seguridad aseguraron al conductor presuntamente involucrado y lo pusieron a disposición de la autoridad ministerial correspondiente.

Será la Fiscalía y las instancias encargadas de la investigación quienes determinen su situación jurídica en las próximas horas y esclarezcan las circunstancias en las que ocurrió el atropellamiento.

Una vez concluidas las labores de atención médica, peritaje y aseguramiento de la zona, la circulación sobre el bulevar Lázaro Cárdenas fue restablecida.

Autoridades mantienen seguimiento a las víctimas

Las autoridades municipales informaron que continuarán dando seguimiento a la evolución médica de los lesionados y a las investigaciones derivadas del hecho.

El incidente ocurrió en medio de los festejos por el resultado de la Selección Mexicana en la justa mundialista, una celebración que terminó con una movilización de cuerpos de emergencia y la hospitalización de 17 personas.

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