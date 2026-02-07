Lobo marino es rescatado en Cabo San Lucas por Marina y Profepa

GENERANDO AUDIO...

Lobo marino cerca de la marina de Cabo San Lucas. Foto: Semar

Un lobo marino que presentaba dificultades para nadar fue rescatado en la marina de Cabo San Lucas, Baja California Sur, tras un operativo coordinado entre la Secretaría de Marina, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y especialistas en rescate de fauna marina, informó la autoridad naval.

De acuerdo con la Marina, el ejemplar representaba un riesgo tanto para su integridad como para las embarcaciones que operan en la zona, lo que motivó la activación inmediata de los protocolos de atención y resguardo.

Reporte ciudadano activó el rescate en Cabo San Lucas

Según lo reportado por la Secretaría de Marina, el rescate se realizó luego de que una embarcación identificada como “The Little Greg” alertara vía radio que trasladaba a un lobo marino en aparente estado de debilidad, cuando se aproximaba a un muelle del Mando Naval en Cabo San Lucas.

Tras el aviso, personal naval acudió al muelle flotante, donde se estableció un perímetro de seguridad para evitar el contacto directo con el animal y reducir factores de estrés durante la atención inicial.

Lobo marino es valorado por Marina y especialistas

La Marina informó que, con el apoyo de un inspector federal de pesca, personal de Profepa y especialistas del Marine Wildlife Rescue Center y Cabo Dolphins, el lobo marino fue sometido a una valoración médica especializada.

Durante la revisión, veterinarios tomaron muestras de sangre y aplicaron suero por vía intravenosa para estabilizar al ejemplar y determinar su estado de salud, con el objetivo de definir el tratamiento adecuado conforme a los protocolos de protección de fauna silvestre.

Posteriormente, el lobo marino fue trasladado al Marine Wildlife Rescue Center, ubicado en La Paz, donde continuará bajo observación y atención médica.

Llamado a proteger la fauna marina

La Secretaría de Marina señaló que este tipo de acciones forman parte de su compromiso con la protección del medio ambiente marino y la preservación de las especies que habitan en los mares nacionales, en coordinación con autoridades ambientales y organizaciones especializadas.

Asimismo, la autoridad federal exhortó a la población a no manipular ni acercarse a fauna marina, y a reportar de inmediato cualquier avistamiento de animales en riesgo a las instancias correspondientes.

