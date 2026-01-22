Aumentan a 26 los casos de sarampión en Baja California

GENERANDO AUDIO...

La entidad pasó de 21 a 26 casos de sarampión en una semana. GETTY

La alerta epidemiológica por sarampión en Baja California se mantiene activa luego de que autoridades de salud confirmaran un aumento a 26 casos confirmados, tras detectar cinco nuevos contagios en la última semana. El repunte encendió nuevamente los protocolos sanitarios en la entidad, principalmente en zonas agrícolas del norte del estado.

De acuerdo con la Secretaría de Salud estatal, el principal foco de contagio se concentra en Mexicali, especialmente en el valle agrícola, donde el arribo constante de trabajadores temporales ha favorecido la propagación del virus.

Las autoridades señalaron que varios de los nuevos casos se registraron entre personas que viven en condiciones de hacinamiento, lo que facilita la transmisión del sarampión, pese a las acciones preventivas aplicadas con anterioridad.

Sarampión en Baja California: casos confirmados y acciones sanitarias

El secretario de Salud de Baja California, Adrián Medina Amarillas, confirmó que la entidad pasó de 21 a 26 casos en una semana, luego de que dos trabajadores recién llegados a un empaque agrícola del Valle de Mexicali detonaran cinco contagios adicionales.

Explicó que estas personas habitaban espacios reducidos con varias personas en una sola habitación, lo que aceleró la transmisión. El funcionario advirtió que, aunque México mantiene el estatus de país libre de sarampión, los casos importados representan un riesgo permanente, ya que algunos contagios están vinculados con contacto con trabajadores provenientes de Canadá, quienes previamente transitaron por Chihuahua.

Ante este escenario, la Secretaría de Salud intensificó las jornadas de vacunación en empaques agrícolas y estableció como obligatoria la notificación inmediata de la llegada de nuevo personal; de no cumplirse, las empresas podrían ser clausuradas de forma preventiva para evitar un brote mayor y proteger la salud comunitaria.

