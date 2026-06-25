VIDEO: Atropellamiento masivo en Cabo San Lucas durante festejo de México

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Foto: Getty Images/Ilustrativa

La noche del 24 de junio, un atropellamiento múltiple dejó varios lesionados durante los festejos por el triunfo de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, sobre el bulevar Lázaro Cárdenas, en Cabo San Lucas, Baja California Sur. El conductor fue detenido y puesto a disposición de la autoridad ministerial, mientras los cuerpos de emergencia atendieron a las personas afectadas.

El incidente ocurrió cuando un vehículo arrolló a un grupo de aficionados que celebraban en la vía pública la victoria del Tri. Videos difundidos en redes sociales muestran a la multitud rodeando el automóvil antes del impacto. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado víctimas fatales.

Advertencia; el siguiente material contiene imágenes sensibles; se recomienda discreción:

🚨⚽ Festejo por el triunfo de México termina en atropellamiento masivo en Los Cabos



Lo que comenzó como una celebración por la victoria de la Selección Mexicana terminó en momentos de caos en Cabo San Lucas, Baja California Sur, luego de que un automóvil embistiera a un grupo… pic.twitter.com/mJQzqzwPB9 — Uno TV (@UnoNoticias) June 25, 2026

Atropellamiento en Cabo San Lucas durante festejos de la Selección Mexicana

Tras el reporte, el Ayuntamiento de Los Cabos activó los protocolos de emergencia con personal de la Dirección General de Seguridad Pública, además de elementos del Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas y Protección Civil Municipal, quienes brindaron atención prehospitalaria y aseguraron la zona.

De acuerdo con la información oficial, en el IMSS reciben atención 10 pacientes, de los cuales ocho son mujeres y dos hombres. En el Hospital General son atendidas tres personas, mientras que en Hospital San Luke’s permanecen dos pacientes y una persona más fue trasladada al AMC. Además, otro lesionado recibe atención especializada bajo código de emergencia.

Conductor quedó a disposición de las autoridades

Las autoridades informaron que el conductor involucrado fue asegurado en el lugar y posteriormente puesto a disposición de la autoridad ministerial, que determinará su situación jurídica en las próximas horas.

Los lesionados fueron trasladados a distintos hospitales para su valoración médica. También se reportaron algunas personas con crisis de pánico, las cuales fueron atendidas por los servicios de emergencia y se encuentran bajo control.

Una vez concluidas las labores de auxilio y los trabajos periciales, la zona fue reabierta a la circulación. Hasta el momento, las autoridades mantienen la investigación sobre lo ocurrido y no han confirmado personas fallecidas por estos hechos.

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