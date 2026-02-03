Alcaldesa de San Quintín reacciona tras la detención de su hijo

GENERANDO AUDIO...

En San Quintín, detuvieron al hijo de la alcaldesa. Foto: Gettyimages/Ilustrativa

Erik, hijo de la alcaldesa de San Quintín, Baja California, Miriam Cano, fue detenido tras agredir a manifestantes; además, fue señalado de presuntamente encontrarse en estado de ebriedad durante los hechos.

Video del hijo de la alcaldesa

El video comenzó a circular durante las primeras horas del 2 de febrero. En las imágenes se observó al hijo de la alcaldesa reclamar a manifestantes que exigían la renuncia de Cano. En actitud agresiva, lanzó advertencias y dijo: “mañana vengo más bravo”.

El metraje mostró el momento en que elementos policiales lo detuvieron, lo subieron a una patrulla y lo retiraron del lugar.

¿Qué dijo la alcaldesa de San Quintín, Miriam Cano?

Tras la viralización del video, la alcaldesa Miriam Cano publicó una carta en la que afirmó que su cargo no otorga privilegios. Sin mencionar directamente la detención de su hijo, señaló que no intervendrá en el proceso.

“Sin embargo, como Presidenta Municipal, reafirmo con absoluta firmeza que la ley se aplica sin distinciones ni privilegios, sea quien sea. Mi cargo no otorga privilegios a nadie. Como autoridad municipal, no intervendré en ningún proceso y respeto plenamente el actuar de las instancias competentes, permitiendo que las diligencias jurídicas sigan su curso conforme a derecho”.

En entrevista con medios nacionales, la alcaldesa evitó emitir una opinión sobre el presunto estado de ebriedad en el que habría estado su hijo al momento de los hechos.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.