Inconformes bloquean paso a Claudia Sheinbaum en San Quintín

GENERANDO AUDIO...

Manifestantes bloquean paso a Sheinbaum en San Quintín. Foto: Cuartoscuro

En San Quintín, Baja California, Claudia Sheinbaum se dio cita este sábado 31 de enero en las instalaciones de la Universidad Cultural. La presidenta de México presentó el Plan de Justicia para Trabajadores Agrícolas.

Además, la mandataria anunció la modernización de escuelas, así como la creación de dos nuevas preparatorias y de la ampliación de la Universidad Intercultural. Además, anunció la rehabilitación de 20 centros de salud y el Hospital general con especialidades.

Manifestantes cercaron a la presidenta de México

Sin embargo, en su llegada a las instalaciones de la Universidad Intercultural de San Quintín, la presidenta de México fue interceptada por varios inconformes.

Dentro del cerco, los manifestantes demandaron obra en la carretera, así como hospitales dignos. No obstante, hicieron énfasis en la revocación de mandato de la alcaldesa de San Quintín, Miriam Cano Núñez.

#BajaCalifornia | 🤫

La Presidenta @Claudiashein pide silencio ante los gritos contra la Presidenta Municipal Míriam Cano y la Gobernadora @MarinadelPilar en su llegada a San Quintín.



📹:La Cúpula de Hierro pic.twitter.com/2914Xctey2 — Berenice (@BereniceDiazG) January 31, 2026

Tras el incidente, frente a los inconformes, Claudia Sheinbaum se comprometió a enviar a un representante del Gobierno Federal a San Quintín. Desde ahí, este enviado supervisará el funcionamiento del gobierno municipal, así como los programas anunciados por la presidenta.

Posteriormente, la mandataria continuó con el evento programado.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.