Emergencia en IMSS Tijuana: paciente activa protocolo por posible exposición a fosfina

Aíslan y atienden a paciente intoxicado con fosfina. Foto: Cuartoscuro

En Baja California, el Hospital General Regional No. 1 de Tijuana emitió una tarjeta informativa para reportar la atención de un paciente con presunta intoxicación por fosfina. Tras el ingreso, el personal médico activó de manera inmediata los protocolos de seguridad y atención de emergencias.

Al recibir al paciente en el área de Urgencias, los médicos lo aislaron para brindarle el tratamiento especializado. Simultáneamente, el personal de salud, los pacientes y sus familiares implementaron medidas de protección para salvaguardar su integridad física.

Al sitio también arribaron elementos del H. Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil, quienes colaboraron en las labores de control, verificación y mitigación del riesgo químico.

Pacientes fueron trasladados a otra clínica

De igual manera, se mencionó que algunos pacientes fueron enviados de forma temporal al Hospital General Regional No. 20 con el fin de prestar los servicios necesitados.

Mientras tanto, el IMSS en Baja California aseguró que no hubo mayor inconveniente con la intoxicación, teniendo bajo control la situación y manteniéndose en coordinación con autoridades.

¿Qué es la fosfina?

La fosfina, con fórmula química PH3, es un gas incoloro altamente tóxico e inflamable. Su uso es comúnmente industrial en semiconductores o como fumigante de granos. Sin embargo, puede llegar a ser mortal en cantidades altas, así como afectar corazón, pulmones y cerebro.

