Carlos Torres niega acusaciones y responde sobre denuncia anónima ante la FGR

FOTO: Facebook Marina Del Pilar 2024 Archivo

Carlos Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, aseguró que no tiene nada que ocultar y manifestó su total disposición para esclarecer una denuncia anónima relacionada con una carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), difundida recientemente.

En el documento, Carlos Torres precisó que la información que circula tiene su origen en una denuncia sin rostro, por lo que aclaró que no se trata de una investigación basada en hechos comprobados, sino de un procedimiento protocolario derivado de un señalamiento anónimo.

Carlos Torres subrayó que respeta profundamente el trabajo de las instituciones y el debido proceso, y reiteró que colaborará plenamente para que la situación se esclarezca con celeridad.

Carlos Torres aclara denuncia anónima ante la FGR

Explicó que, por su propia naturaleza, una denuncia anónima permite que cualquier persona realice señalamientos sin presentar pruebas ni identificarse, lo que —dijo— abre la puerta a posibles falsedades.

No obstante, expresó su confianza en que la investigación de la Fiscalía General de la República permitirá desestimar las acusaciones y confirmar que se trata de una calumnia sin sustento, conforme avance el análisis del caso.

Carlos Torres reiteró que no evade el proceso y que está dispuesto a atender cualquier requerimiento de la autoridad para aclarar los hechos.

En el comunicado, Carlos Torres también agradeció a las personas que se han mantenido cercanas a él durante esta situación, y lamentó que, en ocasiones, terceros resulten afectados sin razón alguna por señalamientos derivados de su paso por la vida pública.

Señaló que este tipo de situaciones generan costos injustos para su entorno, pese a no existir pruebas que sustenten las acusaciones difundidas.

Finalmente, Carlos Torres indicó que, tras haber dado un paso atrás y dejado la actividad política, cuenta con el tiempo y la disposición necesarios para atender el tema, esclarecer cualquier señalamiento y defender plenamente su honor y tranquilidad personal.

Aseguró que continuará colaborando con las autoridades hasta que el proceso concluya y se aclare el origen y alcance de la denuncia anónima.

