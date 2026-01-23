Descuento de hasta 12% en predial en Tijuana: así puedes aprovecharlo

GENERANDO AUDIO...

Descuentos de hasta 12% en predial en Tijuana. Foto: Ismael Burgueño, alcalde de TJ

A través de sus canales oficiales, el Gobierno de Tijuana lanzó el Mega Evento de Predial, programa que ofrece descuentos de hasta 12% a los contribuyentes.

La campaña tiene como lapso de enero a marzo de este 2026, periodo en el que los contribuyentes podrán gozar de un descuento, el cual va descendiendo gradualmente hasta el final de la promoción.

Pago en enero: 12% de descuento

12% de descuento Pago en febrero: 10% de descuento

10% de descuento Pago en marzo: 5% de descuento

Además, si realizas tu pago en línea, puedes gozar de un descuento adicional de 3%. Si lo prefieres, también puedes pagar en el Palacio Municipal o en delegaciones.

Cobertura contra incendios al ser de los primeros contribuyentes

Asimismo, el Gobierno de Tijuana anunció que otorgarán un seguro contra incendios a los primeros 200 mil contribuyentes que realicen su pago. El monto asegurado alcanza hasta los 100 mil pesos.

Por último, como lo informaron las autoridades, el pago de las obligaciones aporta económicamente para más y mejores obras y servicios en Tijuana.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.