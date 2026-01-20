Credencial del Servicio Universal de Salud  brindará atención en cualquier clínica: fechas de trámite

GENERANDO AUDIO...

El registro arrancará en los primeros días de marzo. Foto: @GobiernoMX

Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, en la Secretaría de Salud, presentó la Credencial del Servicio Universal de Salud durante la conferencia matutina de este martes de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Esta identificación garantiza el derecho a la salud en las instituciones públicas del Gobierno de México, dijo el funcionario.

“Es la garantía del derecho a la salud, el acceso al derecho a la salud en las instituciones públicas del Gobierno de México. Estamos hablando del IMSS, del ISSSTE, del IMSS-Bienestar, de los servicios de salud de Pemex, de los servicios de salud de las Fuerzas Armadas. Es decir, de todas las instituciones que brindan servicios de salud desde el Gobierno federal, incluyendo claramente también a los institutos nacionales de salud.” Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica

¿Cómo se hará el registro?

Por su parte, Ariadna Montiel Reyes, secretaria de Bienestar, explicó cómo se hará el registro para la Credencial del Servicio Universal de Salud, que arrancará el próximo 2 de marzo de 2026.

La funcionaria detalló que abarcará a toda la población que radica en los 32 estados del país. El proceso iniciará con los estados federalizados, en los que se ubican 98 millones 582 mil 570 habitantes. Posteriormente será en los estados no federalizados, que registran 35 millones 824 mil 688 habitantes.

Para esto, se instalarán 2 mil 365 módulos de Bienestar en la primera etapa para los estados federalizados, que contará con la participación de 14 mil servidoras y servidores de la nación, con 9 mil 791 estaciones de registro equipadas para la captura de huellas dactilares, fotografía y datos personales.

Documentos para el registro de mayores de edad:

Identificación oficial con fotografía y CURP

Comprobante de domicilio

Documentos para el registro de menores de edad:

Acta de nacimiento con CURP

Comprobante de domicilio

Identificación oficial de padre/madre/tutor del menor con CURP

Montiel Reyes, detalló que el trámite se hará de acuerdo con un calendario y por la letra inicial del apellido paterno.

En el caso de que la madre, padre o tutor que acuda con menores de edad, podrá registrarlos una vez concluido su registro el mismo día, independientemente de los apellidos de los menores.

El procedimiento del registro se hará de la siguiente forma:

Revisión de documentos Se recaba la firma de consentimiento de los datos de la persona, así como su número de contacto Toma de fotografía y huellas Posteriormente, el usuario recibirá una notificación vía SMS/llamada 079 para recoger la credencial impresa Acudir por la credencial impresa seis semanas después. Con ella se podrá descargar la versión digital a través de un código QR

¿Cuándo se podrá hacer el registro para la Credencial del Servicio Universal de Salud?

El registro iniciará el próximo 2 de marzo en 14 estados:

Baja California Sur Campeche Hidalgo Estado de México Michoacán Nayarit Puebla San Luis Potosí Sinaloa Sonora Tamaulipas Tlaxcala Yucatán Zacatecas

Posteriormente, el 23 de marzo, el registro continuará en nueve estados:

Baja California Chiapas Ciudad de México Colima Guerrero Morelos Oaxaca Quintana Roo Veracruz

Calendario de registro

El trámite se podrá realizar desde marzo hasta diciembre de 2026, sin embargo, en caso de ser necesario se ampliará la fecha para enero.

Durante este lapso, cada mes tendrá su calendario en el que, por día, deberán acudir los derechohabientes para registrarse dependiendo la letra con la que inicie su apellido paterno, en un horario de 9:00 a 17:00 horas.

Como ejemplo, la secretaria de Bienestar explicó cómo se hará el trámite para el mes de marzo:

A, B: lunes 2 y 30 de marzo

C: martes 3, 17 y 31 de marzo

D, E, F: miércoles 4 y 18 de marzo

G: jueves 5 y 19 de marzo

H, I, J, K: viernes 6 y 20 de marzo

Rezagos A-K: sábado 7 y 21 de marzo

M: lunes 9 y 23 de marzo

N, Ñ, O, P, Q: martes 10 y 24 de marzo

R: miércoles 11 y 25 de marzo

S, T, U: jueves 12 y 26 de marzo

V, W, X, Y, Z: viernes 13 y 27 de marzo

Rezagos M-Z: sábado 14 y 28 de marzo

“Ya hemos contado también los días inhábiles, sobre todo los que son de semana larga, que se intercambian por un viernes o por un lunes, están contemplados en el calendario y, decirles que los módulos que se van a instalar, se van a publicar previo a la llegada del día 2 de marzo. Se está trabajando en ello, porque son espacios que vamos a ocupar durante un año y estamos en la gestión con las autoridades de los tres niveles de Gobierno y se va a publicar en la página de la Secretaría de Salud.” Ariadna Montiel Reyes, secretaria de Bienestar ¿Qué datos tendrá la Credencial del Servicio Universal de Salud? La credencial mostrará los siguientes datos: Nombre completo

CURP

Sexo

Lugar de nacimiento

Fecha de nacimiento

Nacionalidad En la parte de atrás, presentará dos códigos QR que permitirá a las autoridades validar la derechohabiencia y a los usuarios cotejar cuál es su unidad de salud más cercana. También, contará con información sobre la donación de órganos, que se solicitará durante el registro, así como el tipo de sangre y los datos de ayuda en el 079. Tendrá una versión impresa, así como una versión digital en la App MX, que estará disponible a partir del mes de abril, donde se podrán consultar todos estos datos y que se podrá actualizar en tiempo real. “Adicionalmente, en la App MX que está trabajando, van a tener esta versión digital a partir del mes de abril, que no sólo va a tener los mismos datos de la versión física, pero les va a poder dar información en ese momento sobre la derechohabiencia que tengan. Si están registrados en el IMSS, en el ISSSTE, en el IMSS-Bienestar, lo que se conoce como la vigencia de derechos, que no es nada más que en dónde estamos afiliados, qué clínica tenemos asignada más cercana a nuestro domicilio para acudir en cualquier necesidad de salud, así como datos de esa misma clínica.” Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica

¿Para qué sirve la Credencial del Servicio Universal de Salud?

Para identificarse y garantizar el acceso gratuito a la atención médica en las instituciones públicas de salud.

Identificar la derechohabiencia y la unidad de salud más cercana y así saber a donde acudir cuando se requiera atención.

Vinculará a un expediente médico electrónico con toda la información del usuario, incluso al cambiar la derechohabiencia y domicilio. También se podrá consultar:

Historial clínico

Citas de atención

Estudios médicos

Recetas de medicamentos

También permitirá agendar citas y saber dónde acudir para consultas y estudios.

Facilitará el intercambio de información y el intercambio de servicios para garantizar la atención como un servicio universal de salud.

El objetivo, que todos los mexicanos tengan su credencial

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que el objetivo del Gobierno es que todas las mexicanas y mexicanos queden registrados con la Credencial del Servicio Universal de Salud.

“Se va a llevar a cabo durante todo el año. De marzo, hasta diciembre. El objetivo es que todas las mexicanas y mexicanos tengan Credencial del Servicio Universal de Salud. En los siguientes años, 26, 27 y 28, evidentemente vamos a ir fortaleciendo los tres sistemas de salud principales, el IMSS, el IMSS-Bienestar y el ISSSTE. Hay estados que aún no se adhieren al IMSS-Bienestar, en esos casos pues es el servicio de salud estatal, depende de cada gobernador si incluye el servicio de salud estatal o sencillamente se queda entre el ISSSTE y el IMSS, va a depender de cada gobernador. De todas maneras, nuestro objetivo es que todas las mexicanas y mexicanos queden credencializados” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.