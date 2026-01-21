¡Mucho cuidado! Cofepris alerta por falsificación de Entresto, medicamento para la insuficiencia cardiaca

GENERANDO AUDIO...

COFEPRIS alerta por lote falsificado de Entresto | Foto: Getty Images (Ilustrativa)

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) advirtió este lunes 19 de enero sobre la falsificación del medicamento Entresto, recetado para tratar la insuficiencia cardíaca, en un lote de la presentación de caja con 60 comprimidos de 100 miligramos (mg).

Novartis Farmacéutica, titular del registro sanitario, identificó el producto falsificado con número de lote THP65 y fecha de caducidad de febrero de 2026 (FEB 2026), según se lee en la alerta sanitaria de la autoridad mexicana.

¡Cuidado con lote falsificado del medicamento Entresto!

La empresa Novartis Farmacéutica S.A de C.V detectó la comercialización del producto falsificado con el número de lote que no corresponde con ningún lote fabricado por la empresa, lo cual confirma su falsificación, según COFEPRIS.

Cabe destacar que se detectó la venta de dicho medicamento apócrifo a través de aplicaciones para celulares, por lo que la autoridad mexicana alertó por los riesgos de este tipo de transacciones.

“La comercialización de productos a través de plataformas de comercio electrónico, sitios web y aplicaciones de dispositivos móviles, representa un riesgo para la salud, ya que se desconocen las condiciones fabricación, almacenamiento y transporte”. COFEPRIS

COFEPRIS también precisó que la venta de insumos médicos por medios electrónicos aumenta la probabilidad de que esté contaminado, por lo que no se garantiza su calidad, seguridad y eficacia.

Recomendaciones para no caer en medicamento falsificado

A través de su comunicado oficial, COFEPRIS emitió una serie de recomendaciones a la población para evitar efectos adversos por el medicamento falsificado:

No adquirir Entresto con el número de lote THP65 con cualquier fecha de caducidad.

No adquirir, suministrar ni usar medicamentos vendidos en tianguis, mercados o establecimientos informales

Tampoco adquirir medicamentos en plataformas de comercio electrónico, sitios web y apps de dispositivos médicos

Identificar y tener cuidado con insumos médicos a un precio exageradamente menor al establecido en el mercado

Tener cuidado con las medicinas que presenten textos en idioma diferente al español y no cuenten con registro sanitario

Fuente: COFEPRIS

Además, si el paciente está utilizando Entresto (THP65) se recomienda suspender su uso de inmediato y consultar con un profesional de la salud para la valoración médica correspondiente.

En caso de que los usuarios identifiquen la venta del medicamento, se les hace un llamado a realizar la denuncia sanitaria en el siguiente link.

¿Qué es Entresto y para qué sirve?

Entresto es un medicamento de venta con receta que se utiliza para tratar a adultos con insuficiencia cardíaca crónica con el fin de ayudar a reducir el riesgo de muerte y hospitalización, según el sitio oficial de este medicamento.

Cabe destacar que el fármaco, aprobado en México y Estados Unidos, está compuesto de dos ingredientes principales:

Valsartán: Se usa para tratar la insuficiencia cardíaca y reduce la constricción de los vasos sanguíneos y la acumulación de sodio y líquidos.

Sacubitril: Ayuda a relajar los vasos sanguíneos y a disminuir el sodio y los líquidos en el cuerpo.

Fuente: Entresto

Cabe destacar que, tanto la marca distribuidora como el St. Jude Children’s Research Hospital, instan a los pacientes a siempre consultar el uso de este medicamento con un especialista de la salud.

Entre los efectos secundarios más comunes se incluyen tos y mareos; además, no se recomienda en personas embarazadas.

