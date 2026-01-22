Venden medicinas falsas para la fiebre y gripe: Mejoralito y Contac Ultra, en la lista de Cofepris

GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty Images

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) advirtió este miércoles sobre la circulación de medicamentos falsificados, entre ellos algunos de uso común para tratar la fiebre y los síntomas de gripe. De acuerdo con la dependencia, la lista de productos apócrifos incluye las marcas Mejoralito Pediátrico y Contac Ultra.

La Cofepris identificó la falsificación del lote 1912000002 de Mejoralito Pediátrico de 80 mg, mientras que el lote afectado de Contac Ultra es el 2003000064, en su versión de tabletas de 500 mg, 5 mg y 2 mg.

También informó que al tratarse de lotes falsificados de medicinas se desconoce la calidad sanitaria de los ingredientes, condiciones de fabricación, almacenamiento y transporte.

“Los convierte en un riesgo para la salud de los consumidores, ya que no se garantiza su calidad, seguridad y

eficacia”. Cofepris

Cofepris también alerta por circulación de medicinas falsas contra la insuficiencia cardíaca y cáncer

Esta misma semana, la Cofepris alertó por la falsificación de Entresto, recetado para tratar la insuficiencia cardíaca, en un lote de la presentación de caja con 60 comprimidos de 100 miligramos (mg).

Novartis Farmacéutica, titular del registro sanitario, identificó el producto falsificado con número de lote THP65 y fecha de caducidad de febrero de 2026 (FEB 2026), según se lee en la alerta sanitaria de la autoridad mexicana.

Cabe destacar que se detectó la venta de dicha medicina falsa a través de aplicaciones para celulares, por lo que la autoridad mexicana alertó por los riesgos de este tipo de transacciones.

“La comercialización de productos a través de plataformas de comercio electrónico, sitios web y aplicaciones de dispositivos móviles, representa un riesgo para la salud, ya que se desconocen las condiciones fabricación, almacenamiento y transporte”. Cofepris

También advirtió sobre la falsificación del producto Ruxience de 500 mg/50 mL, solución inyectable, en presentación caja con un frasco ámpula con 50 mL.

El medicamento mencionado se usa para tratar ciertos tipos de cáncer como linfomas y leucemia, así como enfermedades autoinmunes.

Recomendaciones de la Cofepris ante medicinas falsas para la gripe y la fiebre

Ante la circulación de medicinas falsas, la Cofepris emitió una serie de recomendaciones dirigidas a la población en general.

No adquirir ni utilizar Mejoralito Pediátrico (Paracetamol) 80 mg , con número de lote 1912000002

, con Evitar la administración de Contac Ultra con número de lote 2003000064

Sin importar la fecha de caducidad, debido a que podrían representar un riesgo para la salud.

También destacó que en caso de detectar estos productos a la venta: “No los compre y, si cuenta con información sobre su posible comercialización, realice la denuncia sanitaria correspondiente“.

Finalmente, Cofepris recomendó reportar cualquier reacción adversa o malestar a través del enlace VigiRam o al correo electrónico farmacovigilancia@cofepris.gob.mx.