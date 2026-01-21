Horarios de vacunación contra el sarampión en CDMX; población acude a centros de salud

GENERANDO AUDIO...

Reacciones a la vacuna contra el sarampión son mínimas. Foto: UnoTV|Cuartoscuro

Los casos de sarampión se han incrementado en la Ciudad de México, las autoridades de salud capitalinas reportan 83 contagios de 2025 a 2026, lo que ha motivado a la población a acudir a los centros de salud del IMSS Bienestar para recibir la vacuna triple viral, que protege contra sarampión, rubéola y parotiditis.

La aplicación del biológico forma parte de las acciones preventivas ante el brote detectado en la capital del país.

Horarios y avance de la vacunación

Los centros de salud del IMSS Bienestar en la Ciudad de México brindan atención para la aplicación de la vacuna en un horario de 08:30 horas a 20:00 horas.

Desde 2025, en la capital del país se han aplicado más de 700 mil dosis contra el sarampión, como parte de las estrategias de prevención para contener la enfermedad y proteger a la población.

De acuerdo con personal médico, las reacciones posteriores a la inmunización suelen ser mínimas, entre ellas fiebre leve, dolor en el sitio de aplicación, inflamación o enrojecimiento en el brazo.

En el caso de las mujeres en edad reproductiva, se informó que quienes reciben la vacuna pueden embarazarse después de tres meses de la aplicación de la dosis contra el sarampión.

Acuden familias a vacunar a menores contra el sarampión

Fernanda López Hernández, habitante de la Ciudad de México, acudió a un centro de salud para vacunar a su bebé de siete meses, tras conocer la existencia del brote.

“Como próximamente vamos a viajar decidí vacunarla, mi bebé tiene siete meses y ahorita se está poniendo la dosis cero después de los seis meses”, comentó en entrevista con Uno TV.

La madre explicó que las posibles reacciones están contempladas y que la prevención es prioritaria ante el riesgo que representa la enfermedad, especialmente en menores de edad.

“Puede tener fiebre, dolor en el sitio de aplicación que sería en el bracito y un poco de inflamación o enrojecimiento”, señaló.

Importancia de la vacunación ante el brote

Fernanda López subrayó la relevancia de que niños, adolescentes y adultos, especialmente en el rango de 10 a 49 años, acudan a vacunarse para frenar la propagación del virus.

“Sí es muy importante porque ahorita hay un brote. El sarampión es fuerte, puede tener consecuencias mortales en niños, entonces es muy importante que tanto niños como adultos se vacunen para no propagarlo”, afirmó.

