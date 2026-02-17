Baja California suspende las clases presenciales en 3 municipios este martes por lluvias

GENERANDO AUDIO...

Las condiciones climatológicas registradas en Baja California llevaron a las autoridades estatales y educativas a mantener la suspensión de clases presenciales en distintos municipios de la entidad, como medida preventiva para reducir la movilidad urbana y disminuir riesgos asociados a las lluvias.

Desde el turno vespertino de este lunes, en los municipios de Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito se determinó suspender las actividades presenciales, derivado de las lluvias registradas y el pronóstico de precipitaciones persistentes. Esta medida se extiende ahora para el martes 17 de febrero, cuando el turno matutino continuará bajo modalidad virtual.

Mientras que, respecto al turno vespertino en dichas localidades se mantiene este martes con actividades normales, hasta el momento, informó la gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, a través de sus redes sociales, sujeto a la evolución de las condiciones climatológicas.

En contraste, en Mexicali, San Felipe, Ensenada y San Quintín las actividades escolares se desarrollan de forma presencial durante toda la jornada, al no presentarse, por ahora, afectaciones mayores derivadas del clima.

Entre las instituciones que ajustaron sus actividades se encuentra la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), que anunció la suspensión de labores presenciales y el traslado a modalidad virtual de actividades académicas, administrativas y estudiantiles en sus campus de Ensenada y Tijuana. La institución señaló que la decisión busca facilitar las labores de limpieza de vialidades y salvaguardar la integridad de su comunidad.

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos para este martes, se espera cielo mayormente nublado, lluvias de ligeras a moderadas y un descenso en las temperaturas, principalmente en la zona costa del estado. Condiciones asociadas a un sistema de inestabilidad que afecta al noroeste del país y que podría generar encharcamientos, vialidades resbaladizas y tránsito lento, especialmente durante las primeras horas del día.

Las autoridades estatales reiteraron el llamado a la población a mantenerse atenta a los comunicados oficiales, evitar traslados innecesarios y extremar precauciones al conducir. Ante cualquier emergencia, recordaron, se debe llamar al 9-1-1.

