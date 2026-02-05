Se visten como Guardia Nacional y entran a robar a casa de médicos en Tijuana

GENERANDO AUDIO...

Supuestos elementos de la GN entraron a robar en Tijuana. Foto: Cuartoscuro/Archivo

En Tijuana, Baja California, sujetos vestidos como elementos de la Guardia Nacional (GN) ingresaron a robar a un domicilio ubicado en la colonia Hipódromo Agua Caliente, propiedad de una pareja de médicos. Al gritar “Policía federal”, los individuos sustrajeron diversos objetos, entre ellos maletas.

Fuerte video del atraco

Las imágenes se viralizaron la tarde-noche de ayer. En el video se escuchó a una mujer desesperada pedir ayuda: “¡Por favor, llamen a la policía, se están metiendo a mi casa!”

El robo habría ocurrido el martes alrededor de las 22:00 horas, de acuerdo con cámaras de vigilancia.

En la grabación se observó una aparente patrulla estacionada en el fraccionamiento Chapultepec; sin embargo, no intervino. Dentro del domicilio, los presuntos elementos de la Guardia Nacional registraron la vivienda. Abrieron cajones y clósets, tomaron diversos objetos y escaparon del lugar.

En entrevista para el noticiero de Nacho Lozano, el cirujano Carlos Altamirano indicó que los sujetos llegaron en camionetas tipo Guardia Nacional, sin presentar orden alguna, y que únicamente gritaron “Policía federal”.

El médico señaló que fue amagado y golpeado. Su esposa logró salir a la ventana y comenzó a gritar, lo que quedó registrado en el video. Además, acusó posible colusión entre autoridades.

Es el tercer robo a médicos en 30 días

Por su parte, Alberto Capella, exsecretario de Seguridad Pública de Tijuana, indicó que se trató del tercer caso de robo a médicos en menos de 30 días.

“Según información de funcionarios de la Secretaría de Seguridad de Tijuana, que trabajaron conmigo hace muchos años, éste es el tercer caso en menos de 30 días en el que el objetivo han sido médicos. A unos les robaron una cantidad considerable de dinero; a otros, bolsas de marca, joyas y diversos enseres de alto valor”.

Capella afirmó que Tijuana está regresando a los años posteriores a 2005, ya que el crimen y la autoridad corrupta “están haciendo de las suyas”.

