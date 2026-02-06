Canaco Tijuana denuncia abusos policiales contra turistas extranjeros

GENERANDO AUDIO...

El presidente de Canaco Tijuana, Olivaldo Paz Gómez, denunció presuntos abusos y extorsiones cometidos por policías municipales contra turistas, principalmente conductores con placas de Estados Unidos (EE. UU.), durante una entrevista con Pablo Valdés y Juan Rivas, en el noticiero A las Nueve en Uno.

Señaló que estas prácticas, que dijo llevan décadas ocurriendo, han impactado al turismo médico y al sector restaurantero en la ciudad fronteriza. También informó que ya se presentaron denuncias formales tras un video donde se observa la detención de un integrante de la cámara empresarial.

Autoridades municipales indicaron que revisarán el caso, mientras el sector empresarial pide sanciones y medidas para evitar que estas situaciones sigan afectando la imagen y la economía de Tijuana.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.