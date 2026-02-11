Sin avances por presunta red de prostitución de niñas en escuela de Tijuana

GENERANDO AUDIO...

Estudiantes habrían promovido encuentros con adultos. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Luego de que madres de familia de la Escuela Secundaria No. 6 “Ignacio Zaragoza”, en Tijuana, Baja California, denunciaron en redes sociales un presunto intento de reclutamiento de alumnas de entre 13 y 14 años para sostener relaciones íntimas con hombres adultos en hoteles del centro de la ciudad, hasta el momento la Fiscalía estatal no ha emitido avances del caso.

La denuncia apunta a que varias estudiantes habrían intentado convencer a sus compañeras de asistir a encuentros con adultos, lo que ha causado alarma en la comunidad escolar y familiar.

Las madres advierten que la escuela inicialmente minimizó la situación, señalando que se trataba de una “broma”, lo que generó preocupación ante la gravedad de los hechos alegados por las familias afectadas.

Detalles de los presuntos hechos

Según las denuncias, las madres estiman que, al menos, 10 alumnas de primero y segundo año habrían sido abordadas por otras estudiantes dentro o fuera de las instalaciones del plantel para proponerles encuentros con adultos mayores a cambio de beneficios, lo que, de confirmarse, implicaría un intento de explotación sexual de menores.

Una de las denuncias específicas relata que una menor que rechazó la propuesta fue seguida al salir de la escuela por al menos dos compañeras, lo que motivó que una madre decidiera resguardar a la estudiante en una primaria cercana hasta la llegada de la policía y la madre de la menor para asegurar su protección.

Reacción de autoridades y próximos pasos

Hasta el momento no ha habido un pronunciamiento oficial de la Secretaría de Educación de Baja California ni de la Fiscalía General del Estado (FGE) sobre la denuncia específica en la Secundaria No. 6 “Ignacio Zaragoza”; ni se han difundido citaciones o carpetas de investigación confirmadas públicamente. Por ello, la versión difundida proviene de familias y testimonios de redes sociales.

En otros casos de violencia o delitos en escuelas de Tijuana, autoridades han abordado temas de seguridad, protocolos y supervisión, como ocurrió recientemente en la Secundaria Número 1 “Presidente Lázaro Cárdenas”, donde comunitarios y padres abordaron medidas de seguridad escolar tras incidentes previos, aunque no relacionados con reclutamiento sexual.

Contexto amplio de vulneraciones a menores

Expertos y autoridades han documentado que en México la vulnerabilidad de niñas y adolescentes ante distintos tipos de violencia, incluido el reclutamiento para actividades delictivas o explotativas, es un problema que requiere mecanismos especializados de protección y atención. Un informe publicado por la Cámara de Diputados refiere que la incorporación de menores en estructuras delictivas y formas de victimización es persistente y compleja, y que México enfrenta retos legales y de registro para identificar y atender adecuadamente estos casos.

Legisladora se pronuncia por el caso

Yohana Gilvaja, legisladora en el Congreso de Baja California, ha señalado con firmeza que no se puede permitir que circunstancias como las denunciadas en Tijuana, donde presuntamente se intentó reclutar a niñas y adolescentes para su explotación, sean vistas como algo habitual o trivial. Desde la tribuna legislativa afirmó que este tipo de hechos “no pueden normalizarse” y enfatizó la necesidad de activar de inmediato los mecanismos de protección y denuncia, subrayando la urgencia de una respuesta institucional contundente para salvaguardar la integridad de las menores.

En su intervención, Gilvaja exigió la apertura de una investigación inmediata y la implementación de acciones coordinadas entre autoridades educativas, de seguridad y de procuración de justicia, con el objetivo de desarticular cualquier posible red de trata o explotación. Frente a sus compañeros legisladores, recalcó que “proteger a nuestras niñas no admite demoras”, y urgió a que se adopten medidas preventivas y de seguimiento para garantizar que hechos de esta naturaleza no queden impunes ni se repitan en otras comunidades.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.