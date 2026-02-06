Buscan a 3 hermanos franceses menores de edad; desaparecieron en Tijuana

GENERANDO AUDIO...

Fotos: FGE de Baja California

La Fiscalía General de Baja California activó la Alerta Amber en Tijuana para localizar a los hermanos franceses Alegra, Nino y Leonardo García Colín, de 8, 6 y 3 años de edad, respectivamente, vistos por última vez el 26 de enero de 2026 en la colonia Cubillas, en Tijuana, Baja California.

De acuerdo con el comunicado oficial emitido este 6 de febrero, las autoridades solicitan el apoyo de la ciudadanía y de medios de comunicación para dar con el paradero de los menores, ya que, por su edad y circunstancias de desaparición, se les considera personas vulnerables y en posible riesgo de ser víctimas de un delito.

La información emitida por autoridades no indica las circunstancias en las que desaparecieron los niños extranjeros.

Alerta Amber en Tijuana por hermanos García Colín

La Alerta Amber de Baja California detalla que, desde el día de su desaparición, no se tiene información sobre el paradero de los tres menores.

Las autoridades difundieron su media filiación:

Alegra García Colín : tez blanca, cabello lacio castaño claro, ojos verdes almendrados, estatura 1.30 m, complexión delgada, 30 kg, nacionalidad francesa.

: tez blanca, cabello lacio castaño claro, ojos verdes almendrados, estatura 1.30 m, complexión delgada, 30 kg, nacionalidad francesa. Nino García Colín : tez blanca, cabello lacio castaño claro, ojos verdes, estatura 1.25 m, complexión regular, 25 kg, nacionalidad mexicana.

: tez blanca, cabello lacio castaño claro, ojos verdes, estatura 1.25 m, complexión regular, 25 kg, nacionalidad mexicana. Leonardo García Colín: tez blanca, cabello ondulado castaño claro, ojos café claro, estatura 97 cm, complexión delgada, 21 kg, nacionalidad estadounidense.

Como seña particular, los tres menores son políglotas.

Fiscalía de Baja California pide apoyo ciudadano

La Fiscalía de Baja California pidió reportar cualquier dato que ayude a la localización de los hermanos desaparecidos en Tijuana a los siguientes canales oficiales:

Número de emergencias: 911

Denuncia anónima: 089

Teléfonos: (664) 104 2890 y (646) 152 2500 ext. 2560

y Correo: xochitlan.vera@fgebc.gob.mx

La autoridad señaló que toda información será recibida y analizada como parte de la búsqueda. La Alerta Amber permanece activa hasta su localización.

