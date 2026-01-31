Gobierno canjea 481 armas y refuerza atención social en Baja California

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Como parte de la estrategia federal para atender las causas que generan la violencia, el Gobierno de México desplegó en Baja California un esfuerzo interinstitucional en coordinación con autoridades estatales y municipales, logrando el canje de 481 armas de fuego y la atención directa a 126 mil 729 personas durante 2025.

Los resultados fueron presentados durante la Conferencia del Pueblo encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum en Tijuana, donde la subsecretaria de Desarrollo Democrático y Participación Social de la Secretaría de Gobernación, Rocío Bárcena, informó sobre los avances alcanzados en la entidad, en representación de la secretaria Rosa Icela Rodríguez.

Durante su intervención, Bárcena destacó que las acciones forman parte del eje rector de la estrategia federal de seguridad basada en la atención social y comunitaria.

“Las Mesas de Paz sesionaron en 320 ocasiones, aquí en el estado, con nuestra gobernadora a la cabeza, y en mil 600 en las cinco regiones”, explicó.

Entre las principales acciones, resaltó la instalación de módulos del programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Iglesia Católica, lo que permitió que la ciudadanía intercambiara armas de fuego de forma voluntaria y anónima por dinero en efectivo.

“Este trabajo coordinado permitió que, en esta administración, la población intercambiará, de forma anónima, 481 armas de fuego”, subrayó la funcionaria.

Más de 126 mil atenciones sociales en Tijuana

Además del desarme, la estrategia contempló actividades sociales, culturales, deportivas y de prevención que impactaron directamente a miles de habitantes, especialmente en el municipio de Tijuana, considerado prioritario dentro del plan de seguridad.

“Como gobierno federal, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, impulsamos diferentes acciones en Tijuana, considerado municipio prioritario; aquí se brindaron 126 mil 729 atenciones específicas a la población de este municipio”, explicó Bárcena.

Como parte de estas acciones, brigadas gubernamentales recorrieron 36 colonias en donde realizaron 15 mil visitas casa por casa, instalaron Comités de Paz, organizaron 39 Ferias de Paz y recuperaron 54 espacios públicos.

“Y estuvimos en 36 colonias, donde se llevaron a cabo 15 mil visitas casa por casa y se instalaron Comités de Paz locales, con 39 Ferias de Paz, y recuperamos 54 espacios públicos”, detalló.

Programa Jóvenes Sembradores de Paz apoya a población vulnerable

Durante estos recorridos, las autoridades identificaron a jóvenes en situación de vulnerabilidad que actualmente participan en programas sociales para su reinserción comunitaria.

“Más de 100 jóvenes que detectamos en los recorridos casa por casa, que no estudiaban ni habían conseguido empleo, hoy colaboran de la mano del gobierno del estado y del municipio, en el Programa ‘Jóvenes Sembradores de Paz’”, destacó.

Otro de los ejes centrales fue el fortalecimiento de la coordinación institucional mediante la operación de las Mesas de Paz. Según la subsecretaria, en el estado se realizaron 320 sesiones encabezadas por la gobernadora Marina del Pilar Ávila, además de mil 600 reuniones en las cinco regiones de Baja California.

Jornadas por la Paz reúnen a más de 26 mil personas

Las acciones de prevención incluyeron también 138 Jornadas por la Paz en distintos municipios, con la participación de 26 mil 951 personas en talleres, ferias comunitarias, murales y caminatas.

“Respecto a las Jornadas de Paz, llevamos a cabo 138 en los diferentes municipios de la entidad. Y en ellas participaron 26 mil 951 personas, con talleres de prevención, Feria de Paz, murales y caminatas”, explicó.

Dentro de las actividades sociales y culturales, se difundió la Cartilla de los Derechos de las Mujeres y se organizaron eventos dirigidos principalmente a la juventud.

“También se brindaron servicios y trámites. Y se realizaron eventos deportivos y culturales, especialmente para jóvenes. Difundimos con mucho gusto la Cartilla de Derechos para las Mujeres”, agregó.

Instalan Consejos de Paz y realizan primer censo nocturno en Tijuana

La estrategia también incluyó la instalación de siete Consejos de Paz y Justicia Cívica estatal y municipal, enfocados en la resolución pacífica de conflictos comunitarios.

En materia de atención social, destacó la realización del primer Censo Nocturno para personas en situación de calle en Tijuana, en el que participaron 400 servidores públicos para identificar sus necesidades.

“Importante decir que se llevó a cabo el Primer Censo Nocturno –el reconocimiento a nuestras compañeras que lo llevaron a cabo– con 400 servidores públicos. Fue un censo para personas en situación de calle, con el fin de identificar las necesidades de quienes viven en esta condición”, señaló.

Eventos culturales fortalecen convivencia social

Las acciones también contemplaron actividades masivas que fomentaron la convivencia social, como eventos culturales de gran convocatoria. “A través de la Secretaría de Cultura se realizó el concierto de Residente, en Tijuana, que reunió más de 53 mil asistentes, en un ambiente de celebración”, dijo.

Finalmente, la subsecretaria reafirmó que la estrategia federal busca colocar en el centro de la política pública a la población y sus comunidades.

“Con estas acciones refrendamos nuestro compromiso de construir la paz en Baja California, donde ponemos en el centro a las personas, sus comunidades y sus derechos”, concluyó.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.