Confirma Marina del Pilar que FGR investiga a su exesposo por narcotráfico

FGR investiga a exesposo de Marina del Pilar FOTO: Cuartoscuro

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene una investigación abierta contra su exesposo, Carlos Torres Torres, por su presunta participación en delitos de narcotráfico, tráfico de armas y lavado de dinero. La mandataria aseguró que el caso se esclarecerá conforme a derecho y reiteró su confianza en el actuar de la autoridad federal.

Durante una declaración pública, Marina del Pilar señaló que las indagaciones derivan de una denuncia anónima y que será la FGR la encargada de determinar responsabilidades. Subrayó que no intervendrá en el proceso y que la Fiscalía debe actuar con plena autonomía, al tratarse de una institución seria que realiza investigaciones en profundidad.

La gobernadora explicó que la carpeta de investigación contra Carlos Torres Torres se encuentra activa y que está relacionada con presuntas operaciones financieras y logísticas vinculadas a organizaciones criminales que operan en la región fronteriza de Baja California. De acuerdo con la información confirmada, la denuncia fue presentada a mediados de 2025 y señala una supuesta trama para permitir actividades ilícitas en el estado a una facción del Cártel de Sinaloa.

Marina del Pilar Ávila puntualizó que los hechos investigados corresponden al ámbito personal de su exesposo y aclaró que su relación matrimonial terminó años antes de que asumiera la gubernatura. Recalcó que no existe relación política, administrativa ni de gobierno entre ambos y que su administración no tiene vínculo alguno con las acusaciones que se investigan.

