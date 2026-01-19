Cuatro años sin justicia para el fotoperiodista Margarito Martínez en Tijuana

GENERANDO AUDIO...

A cuatro años de que el lente de Margarito Martínez Esquivel se apagara para siempre, el vacío que dejó en las calles de Tijuana es tan profundo como la incertidumbre que rodea su caso. El fotoperiodista, cuya labor era fundamental para entender la violencia en esta frontera, fue asesinado al salir de su hogar.

Durante una misa oficiada en su memoria, su esposa María Elena Frausto Granados, acompañada de su hija Johana, recordó que, aunque existen personas sentenciadas por el caso, éste aún está lejos de cerrarse satisfactoriamente.

“Pues de las autoridades yo no he sabido nada, no me han dado ninguna respuesta, no me han dicho nada, yo no he sabido nada hasta ahora”, declaró la esposa del fotoperiodista.

María Elena señala que no han recibido la asesoría jurídica adecuada respecto a la reparación del daño dictada en la sentencia contra los autores materiales, ni tampoco el respaldo de los medios de comunicación con los que Margarito colaboraba activamente al momento de su muerte.

“Lo único que yo he sabido, pues por terceras personas, que nosotros teníamos que estar inscritas a una plataforma. La última vez que hablé con el asesor jurídico que tengo, no sé si es por parte de Atención a Víctimas de aquí o de mecanismo, lo único que me dijeron fue que ellos están presos y ¿quién me va a pagar? Eso fue lo que me dijeron”, añadió.

María Elena confiesa que el miedo no se ha ido y que el desplazamiento forzado al que se vieron obligados ha fracturado su proyecto de vida, incluyendo la educación de su hija, quien ha tenido que continuar sus estudios a distancia.

“Pues es un peligro latente, yo siempre se lo dije a Margarito, o sea, es su profesión y la aman, es bien sabido, pero a veces no sé. Yo ahorita, pienso igual, que no hubiera valido la pena arriesgar su vida. ¿Por qué? Porque ni en salario, ni después de que él se fue, no le dieron nada. Nada”, expresó la viuda de Margarito Martínez.

Con la voz entrecortada, pero firme, Frausto Granados lanza un llamado directo a las autoridades estatales y municipales: lo único que desean es recuperar la seguridad para volver a casa y cerrar un ciclo de dolor que se ha extendido por 48 meses de silencio oficial.

