Decomisan más de 50 armas en auto abandonado en Tijuana

Autoridades aseguran cargamento de 50 armas abandonadas. Foto: Cuartoscuro

Autoridades federales aseguraron un cargamento de más de 50 armas de fuego al interior de un vehículo abandonado en Tijuana, Baja California, como parte de un operativo de seguridad realizado en esta ciudad fronteriza con Estados Unidos.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que el hallazgo ocurrió cuando agentes realizaban labores de verificación y detectaron un automóvil en aparente estado de abandono. Al inspeccionarlo, localizaron 21 armas largas y 30 armas cortas, ocultas en distintas partes de la unidad.

Armamento oculto en el interior del vehículo

De acuerdo con el reporte oficial, dentro del automóvil fue encontrada una pistola en el asiento del copiloto, mientras que en la cajuela se aseguraron cuatro maletas que contenían el resto del armamento. Tras el aseguramiento, el vehículo quedó bajo resguardo de las autoridades.

Participan fuerzas federales en el aseguramiento

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional y la SSPC, como parte de las acciones coordinadas del Gabinete de Seguridad federal.

Las armas quedaron a disposición de un agente del Ministerio Público, quien inició las investigaciones correspondientes para determinar su procedencia y posible destino.

Refuerzan acciones contra el tráfico ilegal de armas

El Gabinete de Seguridad destacó que este tipo de aseguramientos forman parte de la estrategia para frenar el ingreso ilegal de armas de fuego a México, particularmente en zonas fronterizas, donde este delito tiene un impacto directo en los niveles de violencia.

El decomiso se dio en un contexto en el que la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró el llamado a Estados Unidos para fortalecer los controles contra el tráfico de armas hacia territorio mexicano, al recordar que autoridades estadounidenses han reconocido que una proporción mayoritaria del armamento asegurado en México proviene de manera ilegal del país vecino.

