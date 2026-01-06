Diputada de Baja California explica retención de dinero en EE.UU.; asegura que era para comprar un auto  

GENERANDO AUDIO...

La diputada Alejandra María Ang, de Baja California. Foto: Alberto Elenes

Luego de ser retenida por autoridades de Estados Unidos (EE.UU.) al intentar ingresar a ese país por la garita de Caléxico con dinero que presuntamente no declaró, la diputada local en Baja California por Morena, Alejandra María Ang Hernández, emitió un comunicado en el que explicó que el dinero retenido tenía como finalidad la compra de un vehículo.

Señaló que, debido a un error involuntario, el dinero no fue resguardado previamente en su domicilio, lo que derivó en su retención durante el cruce fronterizo.

Afirmó que se presentó ante CBP la documentación correspondiente y que se encuentra en proceso de aclarar la situación conforme a los procedimientos establecidos.

La legisladora precisó que el dinero es de carácter personal, tanto de ella como de su esposo, y que su origen proviene de ahorros acumulados durante varios años de trabajo, así como de la venta de un automóvil.

No le retiran visa a diputada de Baja California

De manera extraoficial, trascendió que la visa estadounidense de la legisladora habría sido retirada. En ese sentido, aclaró que en ningún momento le fueron retirados ni revocados sus documentos y subrayó que colabora plenamente con las autoridades, aportando toda la información necesaria para acreditar el origen lícito del recurso y lograr su recuperación.

Cabe señalar que el ingreso a Estados Unidos con dinero en efectivo sin declarar no implica necesariamente un delito penal, aunque sí puede derivar en la incautación de los recursos y en sanciones administrativas por parte de las autoridades aduaneras estadounidenses.

