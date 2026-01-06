Detienen a diputada local Alejandra Ang al intentar cruzar a EE.UU. con más de 10 mil dólares sin declarar

GENERANDO AUDIO...

Autoridades retienen a diputada de Baja California. Foto: Alberto Elenes

Alejandra María Ang Hernández, diputada local de Baja California, por Morena, y quien además es la presidenta de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, fue retenida por autoridades de Estados Unidos (EE.UU.) al intentar ingresar a ese país por la garita de Caléxico, California, luego de que agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) detectaran que transportaba una cantidad de dinero que presuntamente no fue declarada ante la autoridad correspondiente y que superaba los 10 mil dólares permitidos.

¿Qué se sabe de la retención de la diputada de Baja California?

De acuerdo con la información que ha trascendido, la legisladora cruzaba la frontera a bordo de su propio vehículo cuando se realizó la revisión que derivó en la retención del efectivo, cuyo monto habría superado el límite permitido para ingresar dinero sin declaración previa, establecido en 10 mil dólares o su equivalente en otra moneda.

Diferentes versiones señalan que, tras el procedimiento, la diputada habría sido liberada durante la noche de este lunes, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial sobre su situación legal ni sobre el destino del dinero asegurado por las autoridades estadounidenses.

De manera extraoficial, también ha trascendido que la visa estadounidense de la legisladora habría sido retirada, sin que esta información haya sido confirmada por CBP, por autoridades mexicanas, ni por la propia diputada o personas cercanas a ella.

Una revisión en los registros judiciales federales de Estados Unidos no muestra, hasta ahora, evidencia pública de la apertura de un proceso penal ni de la programación de una audiencia relacionada con este incidente en una corte federal, lo que sugiere que el caso podría estar siendo atendido en la vía administrativa.

El ingreso de dinero en efectivo sin declarar no implica necesariamente un delito penal, aunque sí puede derivar en la incautación de los recursos y en sanciones administrativas por parte de las autoridades aduaneras estadounidenses.

La información continúa en desarrollo y se mantiene a la espera de que alguna instancia oficial confirme los alcances legales del caso.

