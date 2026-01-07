Noticias de hoy 6 de enero de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 6 de enero de 2026, hasta las 19:00 horas:

Gusano barrenador en Michoacán

Michoacán confirmó el primer caso aislado de gusano barrenador del ganado. Se registró en Madero, en un toro que fue descornado.

Menos frío

El Meteorológico Nacional prevé lluvias por debajo del promedio nacional durante enero, febrero y marzo; además de temperaturas más cálidas.

Juicio justo

Claudia Sheinbaum pidió, durante su conferencia matutina, un “juicio justo” para Nicolás Maduro, acusado de narcotráfico y otros cargos en Estados Unidos.

Helada en Chiapas

Este martes, por segundo día consecutivo, se registró una helada en la región Altos de Chiapas, lo que provocó que el termómetro llegara a los 0 grados.

Intensas nevadas

Un temporal de nieve y hielo ha paralizado Europa occidental. En Francia, 5 personas han muerto en accidentes de tráfico provocados por el mal tiempo.

