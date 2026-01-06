GENERANDO AUDIO...

Foto: Gettyimages / Ilustrativa

La CESPT anunció que el jueves 8 de enero de 2026, a partir de las 00:00 horas, se suspenderá el suministro de agua potable en 691 colonias de Tijuana y Playas de Rosarito. La medida se debe al inicio de trabajos de interconexión en el Acueducto Florido-Aguaje, específicamente en el tramo ubicado en la colonia Lomas de la Presa.

La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) informó que la suspensión forma parte de una obra programada para conectar un nuevo tramo de tubería con la infraestructura existente. Estos trabajos buscan mejorar la conducción y la calidad del agua, en beneficio de la población de ambos municipios.

El director general de la CESPT, Jesús García Castro, explicó que el cierre contempla 54 horas de trabajo técnico, además de 36 horas adicionales para el proceso de recuperación del sistema. Por ello, exhortó a la ciudadanía a almacenar agua con anticipación y hacer un uso responsable durante el periodo de suspensión.

Suspensión de agua en Tijuana y Rosarito por Acueducto Florido-Aguaje

De acuerdo con la información oficial, el sábado se realizará la reapertura del Acueducto Florido-Aguaje, momento en el que iniciará de manera gradual la distribución del agua en las distintas colonias de Tijuana y Playas de Rosarito afectadas por el cierre.

Esta infraestructura es clave para la región, ya que transporta un caudal de 2 mil 600 litros por segundo de agua potable, con el cual se abastece a un alto porcentaje de la población de ambos municipios. Por esta razón, la CESPT señaló que se trata de una reparación de gran magnitud que requiere el tiempo establecido para garantizar su correcto funcionamiento.

La dependencia recordó que durante diciembre se realizó una obra emergente en el mismo acueducto, sobre el bulevar Díaz Ordaz, donde se instaló un nuevo tramo de 250 metros lineales de tubería de 54 pulgadas de diámetro. Esa intervención forma parte del proyecto integral para reforzar el sistema.

Finalmente, Jesús García Castro pidió a las y los usuarios consultar el listado de colonias afectadas en el sitio oficial www.cespt.gob.mx/programa.aspx y mantenerse informados a través de los canales oficiales de la CESPT, donde se dará seguimiento al avance de los trabajos. La dependencia agradeció la comprensión y colaboración de la ciudadanía.

