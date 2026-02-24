Consulado en Tijuana reprograma citas para visa; ve fecha confirmada

GENERANDO AUDIO...

Consulado en Tijuana reprograma citas. Foto: Cuartoscuro

El Consulado de Estados Unidos en Tijuana, Baja California, retomó actividades y reagendó las citas canceladas, luego de parar tras las “operaciones de seguridad” que se llevaron a cabo por la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, el “Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

A través de sus redes sociales, el Consulado informó que las actividades se retomarían de manera normal este martes 24 de febrero y explicó que las citas que se tenían previstas para el lunes 23 se atenderán el viernes 27 de febrero.

De acuerdo con el Consulado, el horario de las citas reagendadas será el mismo que se tenía previsto en la cita original contemplada el 23 de febrero.

“Las citas para visas programadas para el lunes 23 de febrero de 2026 se reprograman para el viernes 27 de febrero a la misma hora que la cita original”, explicó el Consulado en su cuenta oficial de X.

Mientras que destacó que las“personas con una cita para servicios a ciudadanos estadounidenses deben reprogramarla a través de: http://mytravel.state.gov/s/scheduling”

Finalmente, para los ciudadanos estadounidenses que requieran servicios consulares puso a disposición los siguientes números:

Desde México: (55) 2579 2000

Desde Estados Unidos: 011 52 55 2579 2000 o +1-301-985-8843

Departamento de Estado – Asuntos Consulares: +1-888-407-4747 o +1-202-501-4444

