Caída del “Mencho” refleja evolución del crimen en México: Experto

La caída del “Mencho” refleja la evolución del fenómeno criminal en México y su impacto sociocultural, afirmó Erubiel Tirado, maestro de la Universidad Iberoamericana, al analizar el significado histórico del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes.

Durante una entrevista para el programa A las nueve en Uno, el especialista señaló que la trayectoria de un personaje como Oseguera Cervantes permite observar el desarrollo de la fenomenología criminal que el país ha enfrentado en el último cuarto de siglo.

Indicó que este tipo de figuras no sólo tienen impacto en el ámbito delictivo, sino también en el plano sociocultural, donde sus trayectorias pueden convertirse en referentes aspiracionales para ciertos sectores.

Impacto sociocultural tras la caída de “El Mencho”

El académico sostuvo que tras el operativo del domingo se registró una reacción de temor derivada de hechos violentos posteriores, lo que refleja la dimensión social del fenómeno.

Añadió que la percepción pública también forma parte de la problemática, ya que la figura de estos personajes trasciende el ámbito estrictamente criminal.

Tirado mencionó que en décadas anteriores también existieron casos con impacto social, como el de Rafael Caro Quintero, aunque subrayó que el contexto actual incluye un mayor alcance por el desarrollo de redes sociales y tecnologías de comunicación.

