Tras muerte del “Mencho”, diputado plantea revisar posibles vínculos del CJNG con autoridades

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, el “Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), es la caída“más importante del último siglo” en materia de combate al crimen organizado. Sin embargo, el reto ahora es desarticular la estructura política y criminal que lo respaldaba, afirmó Guillermo Valencia, diputado del PRI en Michoacán.

“El gobierno está obligado a implementar ese ‘operativo de enjambre’ que hicieron en el Estado de México, hacerlo también en Michoacán y detener a todas esas autoridades coludidas con el crimen”. Guillermo Valencia, diputado del PRI en Michoacán.

En entrevista en A las Nueve en Uno, Valencia señaló que el CJNG evolucionó de un grupo dedicado al narcotráfico a una “empresa criminal” con presencia internacional y control territorial en diversas regiones del país.

“Este grupo delictivo pasó de ser un cártel dedicado exclusivamente a la producción y al tráfico de drogas, a ser un grupo, una empresa criminal dedicada a todo, al secuestro, a la extorsión… es una empresa criminal que muy difícilmente van a desmantelarse si solamente abaten al medio. Tienen que ir por los que están debajo y tienen que ir con una estrategia integral para combatirlos con todo”. Guillermo Valencia,diputado del PRI en Michoacán.

